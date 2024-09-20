Загрязнение воздуха в Киеве ― причины, возможные последствия и прогнозы
Категория
Украина
Дата публикации

Загрязнение воздуха в Киеве ― причины, возможные последствия и прогнозы

КГГА
Загрязнение воздуха в Киеве
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По информации директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в южных и юго-восточных районах украинской столицы уровень загрязнения воздуха в 5 раз выше нормы, при этом радиационный фон находится в норме.

Главные тезисы

  • Причины загрязнения воздуха в Киеве связаны с пожарами в экосистемах региона и метеорологическими условиями.
  • Концентрация загрязняющих частиц пыли в воздухе превышает норму в 5 раз, ухудшая качество воздуха в столице.
  • Прогнозируется улучшение ситуации благодаря ожидаемым ветру и дождям, однако отсутствие дождей усиливает проблему.
  • Влияние антициклона и перспективы улучшения ветра и качества воздуха в ближайшем будущем в Киеве.
  • Синоптики ожидают улучшения ситуации с загрязнением воздуха в Киеве в связи с предстоящим ветром и дождями, что может способствовать рассеиванию пыли.

Что известно о загрязнении воздуха в Киеве

Возный отметил, что ухудшение качества воздуха в столице наблюдается с 01:00 ночи. Сначала оно было зафиксировано в северной части столицы, однако позже загрязнение распространилось на весь город.

Речь идет о повышении концентрации взвешенных частиц пыли, являющихся продуктами горения. Причиной ухудшения качества атмосферного воздуха является пожары в экосистемах Киевской , Черниговской и Сумской областей. Преимущественно — это пожары на торфяниках. Но, к сожалению, есть пожары и в лесах в том числе, — объяснил чиновник КГГА.

По его словам, на ситуацию с загрязненностью воздуха также влияет метеорологическая ситуация, в частности отсутствие ветра, что не позволяет загрязняющим веществам рассеяться.

Уже сейчас фиксируется в среднем примерно на 20% снижение качества индекса, начиная с северной части столицы.

К сожалению, ситуация в южной части города и юго-восточной остается пока достаточно загрязненной. В среднем загрязнение в 5 раз превышает норму по медицинским допустимым концентрациям, именно по частицам пыли, отметил Возный.

Когда ждать улучшения ситуации с загрязнением воздуха в Киеве

По информации синоптика Наталки Диденко, ветер и дожди, которые ожидаются по всей Украине в течение 25-27 сентября, могут способствовать улучшению ситуации с загрязненным воздухом в Киеве.

Антициклон по имени Serkan, а точнее его отроги, охватывают своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве что на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетренно, это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха, отмечает Диденко.

По ее словам, почти каждый год в Киеве происходит существенное загрязнение воздуха, однако ситуация не катастрофическая.

Ближайшее усиление ветра в Киеве — 25 сентября, что дает надежду на рассотку воздуха. Дождей пока не видно, ближайший — с 27, 28 сентября. Но не стоит думать, что ветер 25-го и дождь 27 сентября улучшат ситуацию. Она может улучшиться гораздо раньше, — отмечает синоптик.

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