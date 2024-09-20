По информации директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в южных и юго-восточных районах украинской столицы уровень загрязнения воздуха в 5 раз выше нормы, при этом радиационный фон находится в норме.

Что известно о загрязнении воздуха в Киеве

Возный отметил, что ухудшение качества воздуха в столице наблюдается с 01:00 ночи. Сначала оно было зафиксировано в северной части столицы, однако позже загрязнение распространилось на весь город.

Речь идет о повышении концентрации взвешенных частиц пыли, являющихся продуктами горения. Причиной ухудшения качества атмосферного воздуха является пожары в экосистемах Киевской , Черниговской и Сумской областей. Преимущественно — это пожары на торфяниках. Но, к сожалению, есть пожары и в лесах в том числе, — объяснил чиновник КГГА. Поделиться

По его словам, на ситуацию с загрязненностью воздуха также влияет метеорологическая ситуация, в частности отсутствие ветра, что не позволяет загрязняющим веществам рассеяться.

Уже сейчас фиксируется в среднем примерно на 20% снижение качества индекса, начиная с северной части столицы.

К сожалению, ситуация в южной части города и юго-восточной остается пока достаточно загрязненной. В среднем загрязнение в 5 раз превышает норму по медицинским допустимым концентрациям, именно по частицам пыли, отметил Возный. Поделиться

Когда ждать улучшения ситуации с загрязнением воздуха в Киеве

По информации синоптика Наталки Диденко, ветер и дожди, которые ожидаются по всей Украине в течение 25-27 сентября, могут способствовать улучшению ситуации с загрязненным воздухом в Киеве.

Антициклон по имени Serkan, а точнее его отроги, охватывают своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве что на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетренно, это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха, отмечает Диденко. Поделиться

По ее словам, почти каждый год в Киеве происходит существенное загрязнение воздуха, однако ситуация не катастрофическая.