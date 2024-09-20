По информации директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в южных и юго-восточных районах украинской столицы уровень загрязнения воздуха в 5 раз выше нормы, при этом радиационный фон находится в норме.
Главные тезисы
- Причины загрязнения воздуха в Киеве связаны с пожарами в экосистемах региона и метеорологическими условиями.
- Концентрация загрязняющих частиц пыли в воздухе превышает норму в 5 раз, ухудшая качество воздуха в столице.
- Прогнозируется улучшение ситуации благодаря ожидаемым ветру и дождям, однако отсутствие дождей усиливает проблему.
- Влияние антициклона и перспективы улучшения ветра и качества воздуха в ближайшем будущем в Киеве.
- Синоптики ожидают улучшения ситуации с загрязнением воздуха в Киеве в связи с предстоящим ветром и дождями, что может способствовать рассеиванию пыли.
Что известно о загрязнении воздуха в Киеве
Возный отметил, что ухудшение качества воздуха в столице наблюдается с 01:00 ночи. Сначала оно было зафиксировано в северной части столицы, однако позже загрязнение распространилось на весь город.
По его словам, на ситуацию с загрязненностью воздуха также влияет метеорологическая ситуация, в частности отсутствие ветра, что не позволяет загрязняющим веществам рассеяться.
Уже сейчас фиксируется в среднем примерно на 20% снижение качества индекса, начиная с северной части столицы.
Когда ждать улучшения ситуации с загрязнением воздуха в Киеве
По информации синоптика Наталки Диденко, ветер и дожди, которые ожидаются по всей Украине в течение 25-27 сентября, могут способствовать улучшению ситуации с загрязненным воздухом в Киеве.
По ее словам, почти каждый год в Киеве происходит существенное загрязнение воздуха, однако ситуация не катастрофическая.
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