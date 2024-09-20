Забруднення повітря у Києві ― причини, можливі наслідки та прогнози
Категорія
Україна
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Забруднення повітря у Києві ― причини, можливі наслідки та прогнози

КМДА
Забруднення повітря у Києві

За інформацією директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, у південних та південно-східних районах української столиці рівень забруднення повітря в 5 разів вищий за норму, при цьому радіаційний фон перебуває у нормі.

Головні тези:

  • Погіршення якості повітря у Києві пов'язане з пожежами в екосистемах Київської, Чернігівської та Сумської областей, а також метеорологічними умовами.
  • Концентрація забруднюючих частинок пилу у повітрі перевищує норму в 5 разів, що впливає на якість повітря в Києві.
  • Прогнозують поліпшення ситуації із забрудненням повітря у Києві завдяки вітру та дощам, які очікуються протягом 25-27 вересня.
  • Синоптики надають надію на розсіювання пилу від антициклону та очікують покращення якості повітря в найближчі дні у столиці.
  • Хоча забруднення повітря у Києві стало системною проблемою, відсутність вітру та дощів підсилює цю проблему, але прогнозують перспективу на поліпшення в найближчому майбутньому.

Що відомо про забруднення повітря у Києві

Возний зазначив, що погіршення якості повітря в столиці спостерігається з 01:00 ночі. Спочатку воно було зафіксоване в північній частині столиці, втім, пізніше забруднення поширилось на усе місто.

Йдеться про підвищення концентрації зважених частинок пилу, що є продуктами горіння. Причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах Київській, Чернігівській та Сумській області. Переважно — це пожежі на торф'яниках. Але, на жаль, маємо пожежі й в лісах в тому числі, — пояснив посадовець КМДА.

За його словами, на ситуацію із забрудненістю повітря також впливає метеорологічна ситуація, зокрема, відсутність вітру, що не дозволяє забруднюючим речовинам розсіятись.

Вже зараз фіксується в середньому десь на 20% зниження якості індексу, починаючи з північної частини столиці.

На жаль, ситуація в південній частині міста і південно-східній залишається поки що досить забрудненою. В середньому забруднення в 5 разів перевищує норму по медичним допустимим концентраціям, саме по частинках пилу, — зазначив Возний.

Коли очікувати поліпшення ситуації із забрудненням повітря у Києві

За інформацією синоптика Наталки Діденко, вітер та дощі, які очікуються по всій Україні протягом 25-27 вересня, можуть сприяти покращенню ситуації із забрудненим повітрям у Києві.

Антициклон на ім'я Serkan, а, точніше, його відроги, охоплюють своїм впливом всю Україну. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно. Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно — це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря, — зазначає Діденко.

За її словами, майже щороку у Києві відбувається суттєве забруднення повітря, однак ситуація не є катастрофічною.

Найближче посилення вітру у Києві — 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки не видно, найближчий — з 27, 28 вересня. Але не варто думати, що аж вітер 25-го та дощ 27 вересня покращать ситуацію. Вона може покращитися значно раніше, — наголошує синоптик.

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