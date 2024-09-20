За інформацією директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, у південних та південно-східних районах української столиці рівень забруднення повітря в 5 разів вищий за норму, при цьому радіаційний фон перебуває у нормі.
Головні тези:
- Погіршення якості повітря у Києві пов'язане з пожежами в екосистемах Київської, Чернігівської та Сумської областей, а також метеорологічними умовами.
- Концентрація забруднюючих частинок пилу у повітрі перевищує норму в 5 разів, що впливає на якість повітря в Києві.
- Прогнозують поліпшення ситуації із забрудненням повітря у Києві завдяки вітру та дощам, які очікуються протягом 25-27 вересня.
- Синоптики надають надію на розсіювання пилу від антициклону та очікують покращення якості повітря в найближчі дні у столиці.
- Хоча забруднення повітря у Києві стало системною проблемою, відсутність вітру та дощів підсилює цю проблему, але прогнозують перспективу на поліпшення в найближчому майбутньому.
Що відомо про забруднення повітря у Києві
Возний зазначив, що погіршення якості повітря в столиці спостерігається з 01:00 ночі. Спочатку воно було зафіксоване в північній частині столиці, втім, пізніше забруднення поширилось на усе місто.
За його словами, на ситуацію із забрудненістю повітря також впливає метеорологічна ситуація, зокрема, відсутність вітру, що не дозволяє забруднюючим речовинам розсіятись.
Вже зараз фіксується в середньому десь на 20% зниження якості індексу, починаючи з північної частини столиці.
Коли очікувати поліпшення ситуації із забрудненням повітря у Києві
За інформацією синоптика Наталки Діденко, вітер та дощі, які очікуються по всій Україні протягом 25-27 вересня, можуть сприяти покращенню ситуації із забрудненим повітрям у Києві.
За її словами, майже щороку у Києві відбувається суттєве забруднення повітря, однак ситуація не є катастрофічною.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-