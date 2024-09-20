За інформацією директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, у південних та південно-східних районах української столиці рівень забруднення повітря в 5 разів вищий за норму, при цьому радіаційний фон перебуває у нормі.

Що відомо про забруднення повітря у Києві

Возний зазначив, що погіршення якості повітря в столиці спостерігається з 01:00 ночі. Спочатку воно було зафіксоване в північній частині столиці, втім, пізніше забруднення поширилось на усе місто.

Йдеться про підвищення концентрації зважених частинок пилу, що є продуктами горіння. Причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах Київській, Чернігівській та Сумській області. Переважно — це пожежі на торф'яниках. Але, на жаль, маємо пожежі й в лісах в тому числі, — пояснив посадовець КМДА. Поширити

За його словами, на ситуацію із забрудненістю повітря також впливає метеорологічна ситуація, зокрема, відсутність вітру, що не дозволяє забруднюючим речовинам розсіятись.

Вже зараз фіксується в середньому десь на 20% зниження якості індексу, починаючи з північної частини столиці.

На жаль, ситуація в південній частині міста і південно-східній залишається поки що досить забрудненою. В середньому забруднення в 5 разів перевищує норму по медичним допустимим концентраціям, саме по частинках пилу, — зазначив Возний. Поширити

Коли очікувати поліпшення ситуації із забрудненням повітря у Києві

За інформацією синоптика Наталки Діденко, вітер та дощі, які очікуються по всій Україні протягом 25-27 вересня, можуть сприяти покращенню ситуації із забрудненим повітрям у Києві.

Антициклон на ім'я Serkan, а, точніше, його відроги, охоплюють своїм впливом всю Україну. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно. Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно — це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря, — зазначає Діденко. Поширити

За її словами, майже щороку у Києві відбувається суттєве забруднення повітря, однак ситуація не є катастрофічною.