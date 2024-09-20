За словами лікаря-пульмонолога Анни Анікєєвої, жителям української столиці на тлі високого рівня забрудненності повітря варто тримати вікна закритими та намагатись скоротити перебування на вулиці.
Головні тези:
- Лікарі рекомендують киянам тримати вікна закритими та зменшити перебування на вулиці через високий рівень забрудненості повітря.
- Для захисту від негативних наслідків забруднення повітря використовуйте кондиціонери, системи вентиляції та гепофільтри.
- Збільште споживання води, вживайте більше овочів та обмежте заняття спортом на вулиці для покращення стану здоров'я.
- Восени в Києві погіршення якості повітря пов'язане з перепадами температури, підвищеною вологістю та пожежами в екосистемах.
- Горіння торф'яників та інших екосистем, а також осінні перепади температур є причинами загострення проблеми забруднення повітря у столиці.
Як киянам захиститись від наслідків високого рівня забрудненності повітря
Анікєєва порадила використовувати кондиціонери та системи вентиляції, за наявності — гепофільтри.
За її словами, також можна використовувати зволожувачі повітря із метою осідання пилу на підлозі.
Пульмонолог радить виключити заняття спортом на вулиці, збільшити споживання води на день до двох-трьох літрів, їсти більше овочів.
Що впливає на погіршення якості повітря у Києві восени
За інформацією представників Міндовкілля та природних ресурсів, погіршення якості повітря у Києві восени пов’язане із різкими перепадами температури, підвищенною вологістю та масштабними пожежами в екосистемах.
Причиною погіршення якості повітря у Києві стало горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-