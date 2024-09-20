Лікарі дали поради киянам щодо захисту від забрудненого повітря
Категорія
Україна
Дата публікації

Лікарі дали поради киянам щодо захисту від забрудненого повітря

КМДА
Забруднення повітря у Києві

За словами лікаря-пульмонолога Анни Анікєєвої, жителям української столиці на тлі високого рівня забрудненності повітря варто тримати вікна закритими та намагатись скоротити перебування на вулиці.

Головні тези:

  • Лікарі рекомендують киянам тримати вікна закритими та зменшити перебування на вулиці через високий рівень забрудненості повітря.
  • Для захисту від негативних наслідків забруднення повітря використовуйте кондиціонери, системи вентиляції та гепофільтри.
  • Збільште споживання води, вживайте більше овочів та обмежте заняття спортом на вулиці для покращення стану здоров'я.
  • Восени в Києві погіршення якості повітря пов'язане з перепадами температури, підвищеною вологістю та пожежами в екосистемах.
  • Горіння торф'яників та інших екосистем, а також осінні перепади температур є причинами загострення проблеми забруднення повітря у столиці.

Як киянам захиститись від наслідків високого рівня забрудненності повітря

Анікєєва порадила використовувати кондиціонери та системи вентиляції, за наявності — гепофільтри.

За її словами, також можна використовувати зволожувачі повітря із метою осідання пилу на підлозі.

Пульмонолог радить виключити заняття спортом на вулиці, збільшити споживання води на день до двох-трьох літрів, їсти більше овочів.

Що впливає на погіршення якості повітря у Києві восени

За інформацією представників Міндовкілля та природних ресурсів, погіршення якості повітря у Києві восени пов’язане із різкими перепадами температури, підвищенною вологістю та масштабними пожежами в екосистемах.

Щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення, — підкреслили у міністерстві.

Причиною погіршення якості повітря у Києві стало горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

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