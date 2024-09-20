За словами лікаря-пульмонолога Анни Анікєєвої, жителям української столиці на тлі високого рівня забрудненності повітря варто тримати вікна закритими та намагатись скоротити перебування на вулиці.

Як киянам захиститись від наслідків високого рівня забрудненності повітря

Анікєєва порадила використовувати кондиціонери та системи вентиляції, за наявності — гепофільтри.

За її словами, також можна використовувати зволожувачі повітря із метою осідання пилу на підлозі.

Пульмонолог радить виключити заняття спортом на вулиці, збільшити споживання води на день до двох-трьох літрів, їсти більше овочів.

Що впливає на погіршення якості повітря у Києві восени

За інформацією представників Міндовкілля та природних ресурсів, погіршення якості повітря у Києві восени пов’язане із різкими перепадами температури, підвищенною вологістю та масштабними пожежами в екосистемах.

Щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення, — підкреслили у міністерстві. Поширити