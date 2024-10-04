Команда американських науковців з Каліфорнійського університету проаналізували понад 40 попередніх досліджень щодо впливу забрудненого повітря на мозок дітей і пов'язані з цим зміни.

Як забруднене повітря впливає на мозок дітей

Як зазначається у журналі Developmental Cognitive Neuroscience, проаналізувавши численні дослідження, американські науковці дійшли висновку, що в умовах забрудненого повітря зростає кількість передчасних народжень, а немовлята мають значно нижчу вагу, високий ризик виникнення дихальних, серцево-судинних та дерматологічних захворювань.

Аналіз цих досліджень визнає більшу вразливість дітей та підлітків перед забрудненим повітрям, оскільки вони поглинають більше шкідливих речовин на одиницю маси тіла і значну частину часу проводять на вулиці.

Забруднення повітря

Команда науковців під керівництвом Камелії Хостінар систематично проаналізувала 40 досліджень щодо впливу забруднення повітря на розвиток мозку у дітей.

Аналізи свідчать про те, що забруднене повітря під час вагітності та протягом першого року після народження дитини впливає на зменшення обсягу сірої речовини в мозочку у підлітків та менший обʼєму білої речовини в деяких областях мозку у дітей.

Які зміни у мозку дітей викликає забруднене повітря

Окрім цього науковці відзначають зменшення об’єму мозолистого тіла в дітей внаслідок існування в умовах забрудненого повітря.

Науковці зазначають, що високий рівень забрудненності повітря під час вагітності та у ранньому дитинстві впливають на зміну мікроархітектури мозкової речовини та збільшенням клітинного складу.

Зокрема, в умовах підвищенного вмісту міді у повітрі призводить до змін у білій речовині поблизу хвостового ядра.

За результатами кількох інших досліджень було виявлено зв’язок між забрудненим повітрям і зміною рівнів маркерів нейронної цілісності та метаболізму, включно з маркерами метилювання ДНК генів, які пов’язані із розвитком нервової системи.

На думку американських науковців, масштабний аналіз узагальнює наявні дані про вплив забруднення повітря на розвиток дитячого мозку.

Це може слугувати основою для розробки профілактичних програм у регіонах з несприятливою екологією.