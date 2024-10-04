Забруднення планети пластиком. Учені неочікуванно знайшли вирішення проблеми
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Забруднення планети пластиком. Учені неочікуванно знайшли вирішення проблеми

Пластикові відходи
Джерело:  online.ua

Науковці з Північно-Західного університету США знайшли рішення для протидії проблемі стрімкого забруднення навколишнього середовища пластиком. 

Головні тези:

  • Учені виявили бактерію у стічних водах, яка здатна руйнувати пластик, допомагаючи боротися із забрудненням навколишнього середовища.
  • Бактерія Comamonas testosteri поглинає пластик, розщеплюючи його на маленькі шматочки та використовуючи як джерело вуглецю.
  • Вчені виявили специфічний фермент, який допомагає бактеріям розкладати пластик на мономери, що можуть бути використані для росту.
  • Дослідження може призвести до розвитку нових методів очищення водойм від пластикових відходів та сприяти зменшенню забруднення планети пластиком.
  • Використання бактерій для розкладання пластику є перспективним напрямком для збереження навколишнього середовища та ефективного використання ресурсів.

Що відомо про нове вирішення проблеми забруднення планети пластиком

Як зазначається на порталі Interesting Engineering, що науковці виявили у стічних водах бактерію, здатну приводити до руйнування пластика, який створює проблему через власну міцність і стійкість до розпаду.

Ми вперше систематично показали, що бактерія стічних вод може взяти вихідний пластиковий матеріал, зіпсувати його, фрагментувати, розщепити і використати як джерело вуглецю. Дивно, що ця бактерія може виконувати весь цей процес, і ми визначили ключовий фермент, який відповідає за руйнування пластикових матеріалів. Це можна оптимізувати і використовувати, щоб допомогти позбутися пластику в навколишньому середовищі, — підкреслила керівниця проєкту Людмила Арістілде.

Бактерії у стічних водах харчуються пластиком
Пластик

Науковці підкреслюють, що виявили приховану силу бактерії Comamonas testosteri, яка мешкає у міських водоймах та стічних водах.

Зокрема, ці бактерії харчуються пластиком у воді.

Здатність цих мікроорганізмів розщіпляти пластик зумовлена комбінацією фізичних і біохімічних процесів.

Що відомо про здатність бактерій у стічних водах розкладати пластик

Так, спочатку бактерія перетворює пластик на маленькі шматочки, а після цього використовує фермент, який ще прискорює розкладання пластика і дає змогу бактеріям поглинати атоми вуглецю у якості їжі.

Спочатку науковці виділили бактерії зі стічних вод, потім їх вирощували в лабораторних умовах на субстратах із ПЕТ.

Після цього дослідники ретельно вивчили зміни на поверхні пластику, а воду було проаналізовано у пошуках ознак розкладення пластику та присутності нанопластику.

Паралельно вчені вивчали внутрішню структуру бактерій, щоб дізнатися механізми, що беруть участь у розкладанні пластику.

У присутності бактерії мікропластик розпадався на крихітні наночастинки пластику. Ми виявили, що бактерія зі стічних вод має вроджену здатність розкладати пластик аж до мономерів, невеликих будівельних блоків, які з'єднуються разом, утворюючи полімери. Ці невеликі одиниці є біодоступним джерелом вуглецю, який бактерії можуть використовувати для росту, — розповідає Людмила Арістілде.

Науковці виявили специфічний фермент, за допомогою якого бактерії розкладають пластик. Окрім цього вчені припустили створення нанопластику цими ж бактеріями на очисних спорудах.

Це те, на що нам потрібно звернути увагу, оскільки наше суспільство намагається зрозуміти поведінку пластику на всьому шляху від стічних вод до приймаючих річок і озер, — переконана Арістілде.

Зазначається, що це відкриття може призвести до появи нових способів очищення водойм від пластикових відходів на основі бактерій.

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