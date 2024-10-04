Науковці з Північно-Західного університету США знайшли рішення для протидії проблемі стрімкого забруднення навколишнього середовища пластиком.
Головні тези:
- Учені виявили бактерію у стічних водах, яка здатна руйнувати пластик, допомагаючи боротися із забрудненням навколишнього середовища.
- Бактерія Comamonas testosteri поглинає пластик, розщеплюючи його на маленькі шматочки та використовуючи як джерело вуглецю.
- Вчені виявили специфічний фермент, який допомагає бактеріям розкладати пластик на мономери, що можуть бути використані для росту.
- Дослідження може призвести до розвитку нових методів очищення водойм від пластикових відходів та сприяти зменшенню забруднення планети пластиком.
- Використання бактерій для розкладання пластику є перспективним напрямком для збереження навколишнього середовища та ефективного використання ресурсів.
Що відомо про нове вирішення проблеми забруднення планети пластиком
Як зазначається на порталі Interesting Engineering, що науковці виявили у стічних водах бактерію, здатну приводити до руйнування пластика, який створює проблему через власну міцність і стійкість до розпаду.
Науковці підкреслюють, що виявили приховану силу бактерії Comamonas testosteri, яка мешкає у міських водоймах та стічних водах.
Зокрема, ці бактерії харчуються пластиком у воді.
Здатність цих мікроорганізмів розщіпляти пластик зумовлена комбінацією фізичних і біохімічних процесів.
Що відомо про здатність бактерій у стічних водах розкладати пластик
Так, спочатку бактерія перетворює пластик на маленькі шматочки, а після цього використовує фермент, який ще прискорює розкладання пластика і дає змогу бактеріям поглинати атоми вуглецю у якості їжі.
Спочатку науковці виділили бактерії зі стічних вод, потім їх вирощували в лабораторних умовах на субстратах із ПЕТ.
Після цього дослідники ретельно вивчили зміни на поверхні пластику, а воду було проаналізовано у пошуках ознак розкладення пластику та присутності нанопластику.
Паралельно вчені вивчали внутрішню структуру бактерій, щоб дізнатися механізми, що беруть участь у розкладанні пластику.
Науковці виявили специфічний фермент, за допомогою якого бактерії розкладають пластик. Окрім цього вчені припустили створення нанопластику цими ж бактеріями на очисних спорудах.
Зазначається, що це відкриття може призвести до появи нових способів очищення водойм від пластикових відходів на основі бактерій.
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