Що відомо про нове вирішення проблеми забруднення планети пластиком

Як зазначається на порталі Interesting Engineering, що науковці виявили у стічних водах бактерію, здатну приводити до руйнування пластика, який створює проблему через власну міцність і стійкість до розпаду.

Ми вперше систематично показали, що бактерія стічних вод може взяти вихідний пластиковий матеріал, зіпсувати його, фрагментувати, розщепити і використати як джерело вуглецю. Дивно, що ця бактерія може виконувати весь цей процес, і ми визначили ключовий фермент, який відповідає за руйнування пластикових матеріалів. Це можна оптимізувати і використовувати, щоб допомогти позбутися пластику в навколишньому середовищі, — підкреслила керівниця проєкту Людмила Арістілде. Поширити

Пластик

Науковці підкреслюють, що виявили приховану силу бактерії Comamonas testosteri, яка мешкає у міських водоймах та стічних водах.

Зокрема, ці бактерії харчуються пластиком у воді.

Здатність цих мікроорганізмів розщіпляти пластик зумовлена комбінацією фізичних і біохімічних процесів.

Що відомо про здатність бактерій у стічних водах розкладати пластик

Так, спочатку бактерія перетворює пластик на маленькі шматочки, а після цього використовує фермент, який ще прискорює розкладання пластика і дає змогу бактеріям поглинати атоми вуглецю у якості їжі.

Спочатку науковці виділили бактерії зі стічних вод, потім їх вирощували в лабораторних умовах на субстратах із ПЕТ.

Після цього дослідники ретельно вивчили зміни на поверхні пластику, а воду було проаналізовано у пошуках ознак розкладення пластику та присутності нанопластику.

Паралельно вчені вивчали внутрішню структуру бактерій, щоб дізнатися механізми, що беруть участь у розкладанні пластику.

У присутності бактерії мікропластик розпадався на крихітні наночастинки пластику. Ми виявили, що бактерія зі стічних вод має вроджену здатність розкладати пластик аж до мономерів, невеликих будівельних блоків, які з'єднуються разом, утворюючи полімери. Ці невеликі одиниці є біодоступним джерелом вуглецю, який бактерії можуть використовувати для росту, — розповідає Людмила Арістілде. Поширити

Науковці виявили специфічний фермент, за допомогою якого бактерії розкладають пластик. Окрім цього вчені припустили створення нанопластику цими ж бактеріями на очисних спорудах.

Це те, на що нам потрібно звернути увагу, оскільки наше суспільство намагається зрозуміти поведінку пластику на всьому шляху від стічних вод до приймаючих річок і озер, — переконана Арістілде. Поширити

Зазначається, що це відкриття може призвести до появи нових способів очищення водойм від пластикових відходів на основі бактерій.