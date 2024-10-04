Что известно о новом решении проблемы загрязнения планеты пластиком.

Как отмечается на портале Interesting Engineering, ученые обнаружили в сточных водах бактерию, способную приводить к разрушению пластика, создающего проблему из-за собственной прочности и стойкости к распаду.

Мы впервые систематически показали, что бактерия сточных вод может взять исходный пластиковый материал, испортить его, фрагментировать, расщепить и использовать в качестве источника углерода. Удивительно, что эта бактерия может выполнять весь этот процесс, и мы определили ключевой фермент, отвечающий за разрушение пластиковых материалов. Это можно оптимизировать и использовать, чтобы помочь избавиться от пластика в окружающей среде, — подчеркнула руководительница проекта Людмила Аристилде. Поделиться

Пластик

Ученые подчеркивают, что обнаружили скрытую силу бактерии Comamonas testosteri, обитающей в городских водоемах и сточных водах.

В частности, эти бактерии питаются пластиком в воде.

Способность этих микроорганизмов расщеплять пластик обусловлена комбинацией физических и биохимических процессов.

Что известно о способности бактерий в сточных водах разлагать пластик

Так, сначала бактерия превращает пластик в маленькие кусочки, а затем использует фермент, который еще ускоряет разложение пластика и позволяет бактериям поглощать атомы углерода в качестве пищи.

Сначала учёные выделили бактерии из сточных вод, затем их выращивали в лабораторных условиях на субстратах из ПЭТ.

После этого исследователи тщательно изучили изменения на поверхности пластика, а вода была проанализирована в поисках признаков разложения пластика и присутствия нанопластика.

Параллельно ученые изучали внутреннюю структуру бактерий, чтобы узнать механизмы, участвующие в разложении пластика.

В присутствии бактерии микропластик распадался на крошечные наночастицы пластика. Мы обнаружили, что бактерия из сточных вод обладает врожденной способностью разлагать пластик вплоть до мономеров, небольших строительных блоков, которые соединяются вместе, образуя полимеры. Эти небольшие единицы являются биодоступным источником углерода, который могут использовать бактерии для роста, — рассказывает Людмила Аристилде. Поделиться

Ученые обнаружили специфический фермент, с помощью которого бактерии разлагают пластик. Кроме этого, ученые допустили создание нанопластика этими же бактериями на очистных сооружениях.

Это то, на что нам нужно обратить внимание, поскольку наше общество пытается понять поведение пластика по всему пути от сточных вод до принимающих рек и озер, — убеждена Аристилде. Поделиться

Это открытие может привести к появлению новых способов очистки водоемов от пластиковых отходов на основе бактерий.