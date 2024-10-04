Ученые из Северо-Западного университета США нашли решение для противодействия проблеме стремительного загрязнения окружающей среды пластиком.
Главные тезисы
- Бактерия Comamonas testosteri способна разлагать пластик, что открывает перспективное направление в борьбе с загрязнением планеты.
- Ученые выяснили, что бактерии Comamonas testosteri расщепляют пластик на мономеры, питаясь ими и позволяя использовать углерод в качестве источника роста.
- Открытие этого процесса может привести к разработке новых методов очистки водоемов от пластиковых отходов, что поможет снизить загрязнение окружающей среды.
- Использование бактерий для разложения пластика представляет собой эффективное средство борьбы с загрязнением планеты и оптимизации использования ресурсов.
- Открытие ученых относительно способности бактерий из сточных вод разлагать пластик может стать ключом к созданию новых способов очистки водоемов от пластиковых отходов.
Что известно о новом решении проблемы загрязнения планеты пластиком.
Как отмечается на портале Interesting Engineering, ученые обнаружили в сточных водах бактерию, способную приводить к разрушению пластика, создающего проблему из-за собственной прочности и стойкости к распаду.
Ученые подчеркивают, что обнаружили скрытую силу бактерии Comamonas testosteri, обитающей в городских водоемах и сточных водах.
В частности, эти бактерии питаются пластиком в воде.
Способность этих микроорганизмов расщеплять пластик обусловлена комбинацией физических и биохимических процессов.
Что известно о способности бактерий в сточных водах разлагать пластик
Так, сначала бактерия превращает пластик в маленькие кусочки, а затем использует фермент, который еще ускоряет разложение пластика и позволяет бактериям поглощать атомы углерода в качестве пищи.
Сначала учёные выделили бактерии из сточных вод, затем их выращивали в лабораторных условиях на субстратах из ПЭТ.
После этого исследователи тщательно изучили изменения на поверхности пластика, а вода была проанализирована в поисках признаков разложения пластика и присутствия нанопластика.
Параллельно ученые изучали внутреннюю структуру бактерий, чтобы узнать механизмы, участвующие в разложении пластика.
Ученые обнаружили специфический фермент, с помощью которого бактерии разлагают пластик. Кроме этого, ученые допустили создание нанопластика этими же бактериями на очистных сооружениях.
Это открытие может привести к появлению новых способов очистки водоемов от пластиковых отходов на основе бактерий.
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