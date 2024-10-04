Загрязнение планеты пластиком. Ученые неожиданно нашли решение проблемы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Загрязнение планеты пластиком. Ученые неожиданно нашли решение проблемы

Пластиковые отходы
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Источник:  online.ua

Ученые из Северо-Западного университета США нашли решение для противодействия проблеме стремительного загрязнения окружающей среды пластиком.

Главные тезисы

  • Бактерия Comamonas testosteri способна разлагать пластик, что открывает перспективное направление в борьбе с загрязнением планеты.
  • Ученые выяснили, что бактерии Comamonas testosteri расщепляют пластик на мономеры, питаясь ими и позволяя использовать углерод в качестве источника роста.
  • Открытие этого процесса может привести к разработке новых методов очистки водоемов от пластиковых отходов, что поможет снизить загрязнение окружающей среды.
  • Использование бактерий для разложения пластика представляет собой эффективное средство борьбы с загрязнением планеты и оптимизации использования ресурсов.
  • Открытие ученых относительно способности бактерий из сточных вод разлагать пластик может стать ключом к созданию новых способов очистки водоемов от пластиковых отходов.

Что известно о новом решении проблемы загрязнения планеты пластиком.

Как отмечается на портале Interesting Engineering, ученые обнаружили в сточных водах бактерию, способную приводить к разрушению пластика, создающего проблему из-за собственной прочности и стойкости к распаду.

Мы впервые систематически показали, что бактерия сточных вод может взять исходный пластиковый материал, испортить его, фрагментировать, расщепить и использовать в качестве источника углерода. Удивительно, что эта бактерия может выполнять весь этот процесс, и мы определили ключевой фермент, отвечающий за разрушение пластиковых материалов. Это можно оптимизировать и использовать, чтобы помочь избавиться от пластика в окружающей среде, — подчеркнула руководительница проекта Людмила Аристилде.

Бактерии в сточных водах питаются пластиком.
Пластик

Ученые подчеркивают, что обнаружили скрытую силу бактерии Comamonas testosteri, обитающей в городских водоемах и сточных водах.

В частности, эти бактерии питаются пластиком в воде.

Способность этих микроорганизмов расщеплять пластик обусловлена комбинацией физических и биохимических процессов.

Что известно о способности бактерий в сточных водах разлагать пластик

Так, сначала бактерия превращает пластик в маленькие кусочки, а затем использует фермент, который еще ускоряет разложение пластика и позволяет бактериям поглощать атомы углерода в качестве пищи.

Сначала учёные выделили бактерии из сточных вод, затем их выращивали в лабораторных условиях на субстратах из ПЭТ.

После этого исследователи тщательно изучили изменения на поверхности пластика, а вода была проанализирована в поисках признаков разложения пластика и присутствия нанопластика.

Параллельно ученые изучали внутреннюю структуру бактерий, чтобы узнать механизмы, участвующие в разложении пластика.

В присутствии бактерии микропластик распадался на крошечные наночастицы пластика. Мы обнаружили, что бактерия из сточных вод обладает врожденной способностью разлагать пластик вплоть до мономеров, небольших строительных блоков, которые соединяются вместе, образуя полимеры. Эти небольшие единицы являются биодоступным источником углерода, который могут использовать бактерии для роста, — рассказывает Людмила Аристилде.

Ученые обнаружили специфический фермент, с помощью которого бактерии разлагают пластик. Кроме этого, ученые допустили создание нанопластика этими же бактериями на очистных сооружениях.

Это то, на что нам нужно обратить внимание, поскольку наше общество пытается понять поведение пластика по всему пути от сточных вод до принимающих рек и озер, — убеждена Аристилде.

Это открытие может привести к появлению новых способов очистки водоемов от пластиковых отходов на основе бактерий.

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