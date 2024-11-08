У містах Лахор та Делі на території Пакистану та Індії фіксують аномальні рівні забруднення повітря. Місцеві жителі просто задихаються від смогу.

Що відомо про наслідки аномального забруднення повітря в Індії та Пакистані

За словами місцевих жителів, з якими поспілкувались журналісти видання, навіть просто вийти на вулицю стало справжнім випробуванням.

Навіть вихід на вулицю став справжнім фізичним випробуванням. Цього року небо було затягнуте хмарами вже в жовтні, і смог здається більш токсичним, ніж будь-коли, — розповідає 28-річна студентка магістратури Джаварія з Лахора. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що протягом останніх кількох днів якість повітря у Лахорі, у якому мешкає понад 14 млн людей, досягла найгіршого значення серед усіх інших міст на планеті.

Минулого тижня індекс якості повітря у найбільшому місті на території Пакистану становив понад 700, тоді як нормою вважається показник, який не перевищує 50.

Щорічний густий токсичний смог також вкрив індійський Делі. Тут так само індекс якості повітря перебував на позначці, яка є вкрай небезпечною для здоров’я людей.

Забруднення у Делі

Влада у Лахорі та Делі вже оголосила про заходи щодо запобігання катастрофічним рівням забруднення повітря.

Однак на думку місцевих жителів, ці заходи вже виявились неефективними.

За словами Джаварії з Лахору, вона вже встигла перехворити через критичний рівень забруднення повітря у місті.

Студентка зазначає, що з кожним роком якість повітря у Лахорі тільки гіршає.

Що відомо про причини забруднення повітря в Пакистані та Індії

Журналісти видання підкреслюють, що однією з причин високого рівня забруднення повітря у Лахорі та на території Пакистану є звичка місцевих фермерів спалювати стерню своїх культур аби дешево та швидко очистити власні поля.

Попри незаконність цих дій в Індії та Пакістані, контроль за дотриманням норм закону залишається дуже слабким.

Ще однією причиною погіршення якості повітря є промислові викиди від заводів і будівництв, а також вихлопні гази від вантажівок і автомобілів.

За словами журналістів видання, проблема призвела до того, що головний міністр Пенджабу в Пакистані Мар'ям Наваз запропонувала відкласти всі розбіжності з Індією та почати ініціативу "смогової дипломатії" між двома країнами.

Смог — це не політична, а гуманітарна проблема. Повітря не визнає кордонів між нашими двома країнами. Неможливо боротися зі смогом, якщо обидва Пенджаби не зроблять спільних кроків, — зазначила Наваз. Поширити

У звіті Інституту енергетичної політики Чиказького університету зазначається, що забруднене повітря представляє головну загрозу для життя жителів Індії, а жителі Делі втрачають до 8,5 років життя через його наслідки.

36-річний Шакіл Хан у розмові з журналістами назвав забруднення повітря "повільною отрутою". Він поділився, що втратив свого батька через смог.