Вертолет с российскими пилотами попал в авиакатастрофу в Пакистане
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Вертолет с российскими пилотами попал в авиакатастрофу в Пакистане

Ми-8
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Источник:  Reuters

По меньшей мере шесть человек погибли 28 сентября в результате аварии чартерного вертолета Ми-8 на севере Пакистана.

Главные тезисы

  • Шесть человек погибли при авиакатастрофе вертолета Ми-8 в Пакистане из-за отказа двигателя по дороге к нефтяному месторождению.
  • Российские пилоты были на борту вертолета, который разбился на границе с Афганистаном.
  • Еще один инцидент с вертолетом Robinson R66 произошел в России, в результате чего погиб пилот и пассажиры, работавшие в компании по добыче драгоценных металлов.

Российские пилоты погибли в авиакатастрофе в Пакистане

По словам правоохранительных органов, вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Он разбился вскоре после взлета в районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

Отмечается, что всего на борту вертолета находилось около 14 пассажиров, в том числе трое российских пилотов.

Восемь человек получили травмы в результате аварии и были госпитализированы.

Вертолет был арендован компанией Mari Petroleum, занимающейся разведкой и добычей нефти. Предварительно они летели к месторождению "черного золота". На пути начались технические проблемы. Россияне попытались посадить вертушку, но хвостовой винт ударился о землю, и судно опрокинулось.

Представители Mari Petroleum заявили, что у Ми-8 отказал двигатель. Спасатели продолжают эвакуировать пострадавших — большую часть из них уже доставили в ближайшую больницу.

Некоторые росСМИ пишут, что два российских пилота погибли при авиакатастрофе.

В России снова упал вертолет

Вертолет Robinson R66 с экипажем на борту потерпел крушение 17 сентября в Зейском районе Приамурья РФ.

Как сообщают росСМИ, у вертолета сработал аварийный маяк во время незарегистрированного полета.

Впоследствии стало известно, что вертолет Robinson R66 разбился. Предварительно известно, что место крушения вертолета — тайга возле села Золотая Гора. Аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта вечером 16 сентября.

На борту находились пилот и два пассажира... пропавшие работают в ООО "Хергу" — одном из лидеров по добыче россыпного драгоценного металла в области. Сам борт принадлежал компании.

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