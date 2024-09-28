Гелікоптер із російськими пілотами зазнав авіатрощі в Пакистані

Щонайменше шестеро людей загинули 28 вересня в результаті аварії чартерного гелікоптера Мі-8 на півночі Пакистану.
Головні тези:
- Шестеро людей загинули в результаті авіакатастрофи гелікоптера Мі-8 в Пакистані.
- Гвинтокрил зазнав аварії поблизу афганського кордону через технічні проблеми з двигуном.
- Російські пілоти спробували посадити вертоліт, але судно перекинулося, при цьому відмовив двигун.
- Вісім постраждалих були госпіталізовані, а рятувальники продовжують евакуювати загиблих та поранених.
- Попередньо встановлено, що приватна компанія Mari Petroleum орендувала гелікоптер для розвідки нафтового родовища.
Російські пілоти загинули в авіатрощі в Пакистані
За словами правоохоронних органів, гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.
Він розбився незабаром після зльоту в районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.
Зазначається, що загалом на борту гвинтокрила знаходилося близько 14 пасажирів, у тому числі троє російських пілотів.
Вісім людей отримали травми в результаті аварії та були госпіталізовані.
Гелікоптер було орендовано компанією Mari Petroleum, яка займається розвідкою та видобутком нафти. Попередньо, вони летіли до родовища “чорного золота”. По дорозі почалися технічні проблеми. Росіяни спробували посадити вертушку, але хвостовий гвинт ударився об землю, і судно перекинулося.
Деякі росЗМІ пишуть, що двоє російських пілотів загинуло при авіатрощі.
У Росії вкотре впав вертоліт
Вертоліт Robinson R66 з екіпажем на борту зазнав аварії 17 вересня в Зейському районі Приамур'я РФ.
Як повідомляють росЗМІ, у вертольота спрацював аварійний маяк під час незареєстрованого польоту.
Згодом стало відомо, що вертоліт Robinson R66 розбився. Попередньо відомо, що місце аварії вертольота — тайга біля села Золота Гора. Аварійний маяк борту спрацював за 35 кілометрів від населеного пункту ввечері 16 вересня.
На борту перебували пілот і два пасажири... зниклі працюють у ТОВ «Хергу» — одному з лідерів із видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Сам борт належав компанії.
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