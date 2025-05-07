Напад Індії на Пакистан — з'явилася перша реакція Трампа

Американський лідер Дональд Трамп назвав "ганьбою" військову операцію Індії проти Пакистану. За словами президента США, він дізнався ці шокуючі новини напередодні заходу в Білому домі.
Головні тези:
- Президент США висловив надію на швидке завершення конфлікту.
- Пакистан заявив про загибель 26 людей внаслідок атаки Індії.
Трамп відреагував на дії Індії
На цьому тлі американський лідер висловив надію на те, що все це дуже швидко скінчиться.
Що важливо розуміти, вночі 6 травня влада Індії заявила, що розпочала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.
Згодом у Міноборони Пакистану повідомили, що ракетних ударів завдали по багатьох об'єктах на території їхньої країни.
Також влада Пакистану додала, що 26 цивільних осіб убито в результаті атак Індії, ще 46 поранено.
До слова, раніше Індія звинуватила Пакистан у загибелі 26 людей і пообіцяла відповісти.
Пакистан заперечив свою причетність до вбивств та попередив міжнародну спільноту, що Індія планує напад.
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