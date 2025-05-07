Напад Індії на Пакистан — з'явилася перша реакція Трампа

Американський лідер Дональд Трамп назвав "ганьбою" військову операцію Індії проти Пакистану. За словами президента США, він дізнався ці шокуючі новини напередодні заходу в Білому домі.

Трамп відреагував на дії Індії

Це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в двері Овального кабінету, щойно почули про це. Я думаю, що люди знали, що щось має статися, зважаючи на попередні події, вони боролися протягом тривалого часу, ви знаєте, вони боролися протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер висловив надію на те, що все це дуже швидко скінчиться.

Що важливо розуміти, вночі 6 травня влада Індії заявила, що розпочала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.

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Згодом у Міноборони Пакистану повідомили, що ракетних ударів завдали по багатьох об'єктах на території їхньої країни.

Також влада Пакистану додала, що 26 цивільних осіб убито в результаті атак Індії, ще 46 поранено.

До слова, раніше Індія звинуватила Пакистан у загибелі 26 людей і пообіцяла відповісти.