Напад Індії на Пакистан — з'явилася перша реакція Трампа
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Політика
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Напад Індії на Пакистан — з'явилася перша реакція Трампа

Трамп відреагував на дії Індії
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Джерело:  CNN

Американський лідер Дональд Трамп назвав "ганьбою" військову операцію Індії проти Пакистану. За словами президента США, він дізнався ці шокуючі новини напередодні заходу в Білому домі. 

Головні тези:

  • Президент США висловив надію на швидке завершення конфлікту.
  • Пакистан заявив про загибель 26 людей внаслідок атаки Індії.

Трамп відреагував на дії Індії

Це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в двері Овального кабінету, щойно почули про це. Я думаю, що люди знали, що щось має статися, зважаючи на попередні події, вони боролися протягом тривалого часу, ви знаєте, вони боролися протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі американський лідер висловив надію на те, що все це дуже швидко скінчиться.

Що важливо розуміти, вночі 6 травня влада Індії заявила, що розпочала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.

Фото: скриншот

Згодом у Міноборони Пакистану повідомили, що ракетних ударів завдали по багатьох об'єктах на території їхньої країни.

Також влада Пакистану додала, що 26 цивільних осіб убито в результаті атак Індії, ще 46 поранено.

До слова, раніше Індія звинуватила Пакистан у загибелі 26 людей і пообіцяла відповісти.

Пакистан заперечив свою причетність до вбивств та попередив міжнародну спільноту, що Індія планує напад.

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