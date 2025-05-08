Масштабний повітряний бій відбувся між Індією та Пакистаном — що відомо

Понад годину тривав повітряний бій між 125 пакистанськими та індійськими винищувачами 7 травня.
Головні тези:
- У повітряному бою між Індією та Пакистаном брали участь 125 винищувачів.
- Індія та Пакистан обмінялися ракетними обстрілами на відстанях понад 160 кілометрів, що підкреслює напруженість ситуації.
Рекордний бій у повітрі відбувся між Індією та Пакистаном
Про це розповіло високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки.
За інформацією пакистанських силовиків, "суворий бій" між винищувачами Пакистану й Індії, що відбувся на світанку 7 травня, був одним із найбільших і найдовших у новітній історії авіації.
За словами джерела, загалом у повітрі понад годину боролися 125 винищувачів, при цьому жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору. Пакистанський чиновник уточнив, що обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях понад 160 кілометрів.
Цю інформацію прокоментував полковник ЗСУ, ексзаступник командувача ССО ЗСУ й екскерівник управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ Євген Сасько.
Є певні сумніви, що ці країни зможуть одночасно та в одному місці підняти в повітря 125 бойових літаків. Це вимагає розвинутої логістики та високого планування. Проте, якщо це правда, то це нове відкриття в історії сучасних війн.
Фахівець звернув увагу на ще одну деталь, коментуючи інформацію про 5 збитих літаків військово-повітряних сил Індії.
Нагадаємо, рано-вранці 7 травня збройні сили Індії почали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану. Пакистан провів атаку у відповідь. За даними пакистанських джерел у службах безпеки, під час атаки Індії Пакистан збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.
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