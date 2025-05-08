Масштабное воздушное сражение произошло между Индией и Пакистаном — что известно

Более часа длилось воздушное сражение между 125 пакистанскими и индийскими истребителями 7 мая.
Главные тезисы
- Более часа продолжалось масштабное воздушное сражение между Индией и Пакистаном с участием 125 истребителей.
- Информация о пяти сбитых самолетах индийских ВВС вызывает вопросы относительно эффективности истребителей Рафаль в сравнении с китайскими J10C.
Рекордное сражение в воздухе состоялось между Индией и Пакистаном
Об этом рассказал высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности.
По информации пакистанских силовиков, "строгое сражение" между истребителями Пакистана и Индии, которое состоялось на рассвете 7 мая, было одним из самых больших и длинных в новейшей истории авиации.
По словам источника, всего в воздухе свыше часа боролись 125 истребителей, при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства.
Эту информацию прокомментировал полковник ВСУ, экс-заместитель командующего ССО ВСУ и эксруководитель управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ Евгений Сасько.
Есть сомнения, что эти страны смогут одновременно и в одном месте поднять в воздух 125 боевых самолетов. Это требует развитой логистики и высокой планировки. Однако если это правда, то это новое открытие в истории современных войн.
Специалист обратил внимание на еще одну деталь, комментируя информацию о 5 сбитых самолетах военно-воздушных сил Индии.
Напомним, рано утром 7 мая вооруженные силы Индии начали военную операцию, нанеся удары по инфраструктуре Пакистана. Пакистан провел ответную атаку. По данным пакистанских источников в службах безопасности, во время атаки Индии Пакистан сбил пять самолетов индийских ВВС и одного беспилотника.
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