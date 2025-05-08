Масштабное воздушное сражение произошло между Индией и Пакистаном — что известно

Более часа длилось воздушное сражение между 125 пакистанскими и индийскими истребителями 7 мая.

Рекордное сражение в воздухе состоялось между Индией и Пакистаном

Об этом рассказал высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности.

По информации пакистанских силовиков, "строгое сражение" между истребителями Пакистана и Индии, которое состоялось на рассвете 7 мая, было одним из самых больших и длинных в новейшей истории авиации.

По словам источника, всего в воздухе свыше часа боролись 125 истребителей, при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства.

Иногда ВВС Индии приходилось совершать несколько налетов на цели. Пакистан сделал все возможное, чтобы предупредить гражданских лиц в районах, которые он считал потенциальными целями, сообщил источник. Чиновник добавил, что военным удалось минимизировать потери гражданского населения. Поделиться

Эту информацию прокомментировал полковник ВСУ, экс-заместитель командующего ССО ВСУ и эксруководитель управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ Евгений Сасько.

Есть сомнения, что эти страны смогут одновременно и в одном месте поднять в воздух 125 боевых самолетов. Это требует развитой логистики и высокой планировки. Однако если это правда, то это новое открытие в истории современных войн.

Специалист обратил внимание на еще одну деталь, комментируя информацию о 5 сбитых самолетах военно-воздушных сил Индии.

Если сведения об уничтожении пяти самолетов ВВС Индии достоверны (а факт уничтожения одного Rafale уже подтвержден), то это показывает качество китайских ракет PL15, стоящих на вооружении истребителей Пакистана. И несколько обесценивает закупку Индией Rafale (9 миллиардов за 36 самолетов). При оценке противостояния китайских истребителей J10C (стоят на вооружении Пакистана с 2022 года) против французских Rafale (стоят на вооружении Индии) следует учитывать, что J10C имеет ракеты PL15 (заявленная дальность 200-300 км), которые преобладают по характеристикам ракет. 200 км). Поделиться

Напомним, рано утром 7 мая вооруженные силы Индии начали военную операцию, нанеся удары по инфраструктуре Пакистана. Пакистан провел ответную атаку. По данным пакистанских источников в службах безопасности, во время атаки Индии Пакистан сбил пять самолетов индийских ВВС и одного беспилотника.