Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню — що відомо
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Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню — що відомо

Індія
Джерело:  Укрінформ

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив досягнення домовленості про перемир'я з Пакистаном.

Головні тези:

  • Міністри закордонних справ Індії та Пакистану офіційно підтвердили угоду про перемир'я.
  • Індія та Пакистан припинили обстріли та військові дії, підтвердивши свою протидію тероризму.

Пакистан та Індія домовилися припинити вогонь

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Індія та Пакистан сьогодні домовилися про припинення обстрілів і військових дій. Індія послідовно дотримується твердої та безкомпромісної позиції проти тероризму в усіх його формах і проявах. Так буде й надалі.

Своєю чергою, у владі Пакистану також підтвердили домовленість про припинення вогню.

Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню, яке негайно набуває чинності. Пакистан завжди прагнув до миру та безпеки в регіоні без шкоди для свого суверенітету та територіальної цілісності, — написав у соцмережі Х міністр закордонних справ країни Ісхак Дар.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню.

Індія 7 травня вранці оголосила про початок військової операції проти Пакистану, заявивши про удари по «терористичній інфраструктурі». Згодом обидві країни заявили про загибель цивільних через взаємні атаки.

У ніч проти 10 травня Індія випустила по військових базах на території Пакистану кілька ракет — і невдовзі зазнала ударів у відповідь. Після цього пакистанські військові оголосили про початок операції у відповідь на удари Індії.

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