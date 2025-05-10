Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню — що відомо

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив досягнення домовленості про перемир'я з Пакистаном.
Головні тези:
- Міністри закордонних справ Індії та Пакистану офіційно підтвердили угоду про перемир'я.
- Індія та Пакистан припинили обстріли та військові дії, підтвердивши свою протидію тероризму.
Пакистан та Індія домовилися припинити вогонь
Про це він повідомив у соцмережі Х.
Індія та Пакистан сьогодні домовилися про припинення обстрілів і військових дій. Індія послідовно дотримується твердої та безкомпромісної позиції проти тероризму в усіх його формах і проявах. Так буде й надалі.
India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 10, 2025
India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so.
Своєю чергою, у владі Пакистану також підтвердили домовленість про припинення вогню.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню.
Індія 7 травня вранці оголосила про початок військової операції проти Пакистану, заявивши про удари по «терористичній інфраструктурі». Згодом обидві країни заявили про загибель цивільних через взаємні атаки.
У ніч проти 10 травня Індія випустила по військових базах на території Пакистану кілька ракет — і невдовзі зазнала ударів у відповідь. Після цього пакистанські військові оголосили про початок операції у відповідь на удари Індії.
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