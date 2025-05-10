Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню — що відомо

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив досягнення домовленості про перемир'я з Пакистаном.

Пакистан та Індія домовилися припинити вогонь

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Індія та Пакистан сьогодні домовилися про припинення обстрілів і військових дій. Індія послідовно дотримується твердої та безкомпромісної позиції проти тероризму в усіх його формах і проявах. Так буде й надалі.

India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action.



India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 10, 2025

Своєю чергою, у владі Пакистану також підтвердили домовленість про припинення вогню.

Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню, яке негайно набуває чинності. Пакистан завжди прагнув до миру та безпеки в регіоні без шкоди для свого суверенітету та територіальної цілісності, — написав у соцмережі Х міністр закордонних справ країни Ісхак Дар. Поширити

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню.

Індія 7 травня вранці оголосила про початок військової операції проти Пакистану, заявивши про удари по «терористичній інфраструктурі». Згодом обидві країни заявили про загибель цивільних через взаємні атаки.

У ніч проти 10 травня Індія випустила по військових базах на території Пакистану кілька ракет — і невдовзі зазнала ударів у відповідь. Після цього пакистанські військові оголосили про початок операції у відповідь на удари Індії.