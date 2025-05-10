Трамп втрутився у військовий конфлікт Індії та Пакистану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що після ночі переговорів за посередництва США Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.
Головні тези:
- Посередництво США допомогло укласти угоду про проведення переговорів на нейтральній території.
- Уряди обох країн збираються розглянути широкий спектр питань.
Трамп похизувався своїм новим досягненням
Окрім того, американський лідер висловив вдячність за увагу до цього питання.
Згодом стало відомо, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території з широкого кола питань.
Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Держдепу США Марка Рубіо.
Як уже згадувалося раніше, 6 травня Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану.
У ніч на 10 травня Пакистан офіційно заявив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.
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