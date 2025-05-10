Трамп втрутився у військовий конфлікт Індії та Пакистану
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Трамп втрутився у військовий конфлікт Індії та Пакистану

Трамп похизувався своїм новим досягненням
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Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що після ночі переговорів за посередництва США Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

Головні тези:

  • Посередництво США допомогло укласти угоду про проведення переговорів на нейтральній території.
  • Уряди обох країн збираються розглянути широкий спектр питань.

Трамп похизувався своїм новим досягненням

Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий повідомити, що Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду та великого розуму.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, американський лідер висловив вдячність за увагу до цього питання.

Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території з широкого кола питань.

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Держдепу США Марка Рубіо.

Як уже згадувалося раніше, 6 травня Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану.

У ніч на 10 травня Пакистан офіційно заявив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.

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