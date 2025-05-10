Трамп втрутився у військовий конфлікт Індії та Пакистану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що після ночі переговорів за посередництва США Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

Трамп похизувався своїм новим досягненням

Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий повідомити, що Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду та великого розуму. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, американський лідер висловив вдячність за увагу до цього питання.

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Згодом стало відомо, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території з широкого кола питань.

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Держдепу США Марка Рубіо.

Як уже згадувалося раніше, 6 травня Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану.