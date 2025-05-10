Трамп вмешался в военный конфликт Индии и Пакистана

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что после ночи переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.
Главные тезисы
- Посредничество США помогло заключить соглашение о проведении переговоров на нейтральной территории.
- Правительства обеих стран намерены рассмотреть широкий спектр вопросов.
Трамп похвастался своим новым достижением
Кроме того, американский лидер выразил благодарность за внимание к этому вопросу.
Впоследствии стало известно, что правительства Индии и Пакистана договорились начать переговоры на нейтральной территории по широкому кругу вопросов.
Эту информацию официально подтвердил глава Госдепа США Марко Рубио.
Как уже упоминалось ранее, 6 мая Индия начала наносить удары по тому, что она называет базами боевиков на территории Пакистана.
В ночь на 10 мая Пакистан официально заявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.
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