Трамп вмешался в военный конфликт Индии и Пакистана

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что после ночи переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.

Трамп похвастался своим новым достижением

После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов, я рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и разума, — заявил Дональд Трамп Поделиться

Кроме того, американский лидер выразил благодарность за внимание к этому вопросу.

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Впоследствии стало известно, что правительства Индии и Пакистана договорились начать переговоры на нейтральной территории по широкому кругу вопросов.

Эту информацию официально подтвердил глава Госдепа США Марко Рубио.

Как уже упоминалось ранее, 6 мая Индия начала наносить удары по тому, что она называет базами боевиков на территории Пакистана.

В ночь на 10 мая Пакистан официально заявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.