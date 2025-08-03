Трамп зміг обіграти Путіна лише одним театральним трюком

Американський лідер Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії, реагуючи на погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Таким чином він загнав у кут російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп не злякався погроз Кремля

Ні для кого не секрет, що Медведєв нещодавно пригрозив ядерним ударом по США після того, як американський лідер висунув Кремлю ультиматум щодо завершення війни проти України.

Однак такі гучні заяви не злякали Трампа, який відправив ближче до Росії атомні субмарини.

Таким чином він вкрай швидко та просто викрив "ядерний блеф" російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників.

Журналісти звертають увагу на те, що попри неочікуване та жорстке рішення Трампа, Кремль наразі утримується від офіційної відповіді, хоча завжди любить вдаватися до бравади.

Крок пана Трампа радше театральний, ніж зміна ядерної позиції США, — вважають експерти. Поширити

На переконання аналітиків, тиша у Кремлі — дипломатична гри з боку Путіна, який насправді боїться ескалації.