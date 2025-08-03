Трамп зміг обіграти Путіна лише одним театральним трюком
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Трамп зміг обіграти Путіна лише одним театральним трюком

Трамп не злякався погроз Кремля
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Джерело:  The Telegraph

Американський лідер Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії, реагуючи на погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Таким чином він загнав у кут російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Путін боїться жорстко відповісти на новий маневр Трампа.
  • Президент США посилює тиск на Кремль, щоб допомогти Україні з завершенням війни.

Трамп не злякався погроз Кремля

Ні для кого не секрет, що Медведєв нещодавно пригрозив ядерним ударом по США після того, як американський лідер висунув Кремлю ультиматум щодо завершення війни проти України.

Однак такі гучні заяви не злякали Трампа, який відправив ближче до Росії атомні субмарини.

Таким чином він вкрай швидко та просто викрив "ядерний блеф" російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників.

Журналісти звертають увагу на те, що попри неочікуване та жорстке рішення Трампа, Кремль наразі утримується від офіційної відповіді, хоча завжди любить вдаватися до бравади.

Крок пана Трампа радше театральний, ніж зміна ядерної позиції США, — вважають експерти.

На переконання аналітиків, тиша у Кремлі — дипломатична гри з боку Путіна, який насправді боїться ескалації.

Вони також озвучили припущення, що ключовою метою маневру США є тиск на російського диктатора, щоб змусити його завершити війну проти України.

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