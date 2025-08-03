Конфлікт Зеленського та Трампа. У Британії розкрили нові деталі
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Конфлікт Зеленського та Трампа. У Британії розкрили нові деталі

Сварка Зеленського та Трампа - нові подробиці
Джерело:  The Guardian

Шеф британської дипломатії Девід Леммі відверто зізнався журналістам, що почувався винним, коли дізнався про сварку між українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка сталась у Білому кабінеті наприкінці лютого.

Головні тези:

  • Леммі вважає, що Британія могла зробити більше, щоб ця зустрічі виявилася успішною.
  • Важливим моментом була підтримка, яку Зеленський отримав від Стармера.

Сварка Зеленського та Трампа — нові подробиці

На переконання глави МЗС Британії, він міг зробити більше для української делегації у підготовці до зустрічі з Трампом.

Якщо бути чесним, я подумав: арррр! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі? — скаржиться Девід Леммі.

Він також звернув увагу на те, що українську делегацію запросили в останній момент, тоді як британська сторона була сконцентрована на власній зустрічі з Трампом і не встигла допомогти.

Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним, — зізнався британський дипломат.

Попри це, нагадав він, після конфлікту у Білому домі лідер Британії Кір Стармер запросив Зеленського у Лондон.

Це обійми (Зеленського. — Ред.) з Кіром — я досі дуже емоційний, коли згадую про це — були моментом, коли весь світ зітхнув з полегшенням", — згадує Леммі.

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