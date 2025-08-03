Конфлікт Зеленського та Трампа. У Британії розкрили нові деталі

Шеф британської дипломатії Девід Леммі відверто зізнався журналістам, що почувався винним, коли дізнався про сварку між українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка сталась у Білому кабінеті наприкінці лютого.
Головні тези:
- Леммі вважає, що Британія могла зробити більше, щоб ця зустрічі виявилася успішною.
- Важливим моментом була підтримка, яку Зеленський отримав від Стармера.
Сварка Зеленського та Трампа — нові подробиці
На переконання глави МЗС Британії, він міг зробити більше для української делегації у підготовці до зустрічі з Трампом.
Він також звернув увагу на те, що українську делегацію запросили в останній момент, тоді як британська сторона була сконцентрована на власній зустрічі з Трампом і не встигла допомогти.
Попри це, нагадав він, після конфлікту у Білому домі лідер Британії Кір Стармер запросив Зеленського у Лондон.
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