Конфлікт Зеленського та Трампа. У Британії розкрили нові деталі

Шеф британської дипломатії Девід Леммі відверто зізнався журналістам, що почувався винним, коли дізнався про сварку між українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка сталась у Білому кабінеті наприкінці лютого.

Сварка Зеленського та Трампа — нові подробиці

На переконання глави МЗС Британії, він міг зробити більше для української делегації у підготовці до зустрічі з Трампом.

Якщо бути чесним, я подумав: арррр! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі? — скаржиться Девід Леммі. Поширити

Він також звернув увагу на те, що українську делегацію запросили в останній момент, тоді як британська сторона була сконцентрована на власній зустрічі з Трампом і не встигла допомогти.

Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним, — зізнався британський дипломат. Поширити

Попри це, нагадав він, після конфлікту у Білому домі лідер Британії Кір Стармер запросив Зеленського у Лондон.