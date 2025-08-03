Конфликт Зеленского и Трампа. В Британии раскрыли новые детали

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми откровенно признался журналистам, что чувствовал себя виновным, когда узнал о ссоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая произошла в Белом кабинете в конце февраля.

Ссора Зеленского и Трампа — новые подробности

По мнению главы МИД Британии, он мог сделать больше для украинской делегации в подготовке к встрече с Трампом.

Если быть честным, я подумал: Арррр! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече? — жалуется Дэвид Лемми. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что украинскую делегацию пригласили в последний момент, в то время как британская сторона была сконцентрирована на собственной встрече с Трампом и не успела помочь.

Я был слишком суров к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым, — признался британский дипломат. Поделиться

Несмотря на это, напомнил он, после конфликта в Белом доме лидер Британии Кир Стармер пригласил Зеленского в Лондон.