Конфликт Зеленского и Трампа. В Британии раскрыли новые детали

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми откровенно признался журналистам, что чувствовал себя виновным, когда узнал о ссоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая произошла в Белом кабинете в конце февраля.
Главные тезисы
- Лемми считает, что Британия могла сделать больше, чтобы эта встреча оказалась успешной.
- Важным моментом была поддержка, которую Зеленский получил от Стармера.
Ссора Зеленского и Трампа — новые подробности
По мнению главы МИД Британии, он мог сделать больше для украинской делегации в подготовке к встрече с Трампом.
Он также обратил внимание на то, что украинскую делегацию пригласили в последний момент, в то время как британская сторона была сконцентрирована на собственной встрече с Трампом и не успела помочь.
Несмотря на это, напомнил он, после конфликта в Белом доме лидер Британии Кир Стармер пригласил Зеленского в Лондон.
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