Конфликт Зеленского и Трампа. В Британии раскрыли новые детали
Категория
Политика
Дата публикации

Конфликт Зеленского и Трампа. В Британии раскрыли новые детали

Ссора Зеленского и Трампа - новые подробности
Читати українською
Источник:  The Guardian

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми откровенно признался журналистам, что чувствовал себя виновным, когда узнал о ссоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая произошла в Белом кабинете в конце февраля.

Главные тезисы

  • Лемми считает, что Британия могла сделать больше, чтобы эта встреча оказалась успешной.
  • Важным моментом была поддержка, которую Зеленский получил от Стармера.

Ссора Зеленского и Трампа — новые подробности

По мнению главы МИД Британии, он мог сделать больше для украинской делегации в подготовке к встрече с Трампом.

Если быть честным, я подумал: Арррр! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече? — жалуется Дэвид Лемми.

Он также обратил внимание на то, что украинскую делегацию пригласили в последний момент, в то время как британская сторона была сконцентрирована на собственной встрече с Трампом и не успела помочь.

Я был слишком суров к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым, — признался британский дипломат.

Несмотря на это, напомнил он, после конфликта в Белом доме лидер Британии Кир Стармер пригласил Зеленского в Лондон.

Эти объятия (Зеленского. — Ред.) с Киром — я до сих пор очень эмоционален, когда вспоминаю об этом — были моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением, — вспоминает Лемми.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завышенные ожидания. Путин цинично ответил на ультиматум Трампа
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Очень плохие вещи". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно РФ
Трамп не хочет терпеть проделки Медведева
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина
Что известно о плане Трампа касательно России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?