Завышенные ожидания. Путин цинично ответил на ультиматум Трампа

Нелегитимный президент России Владимир Путин впервые после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул РФ ультиматум, публично высказался о войне против Украины.
Главные тезисы
- Путин впервые открыто заявил о войне против Украины в ответ на ультиматум Трампа.
- Россия настаивает на своих условиях для прекращения войны, включая вывод ВСУ из ряда областей и возвращение статусов русского языка и церкви.
- Путин цинично подчеркнул важность проведенных переговоров и обменов пленными, готовность Москвы подождать, если Киев не готов к диалогу.
Путин цинично ответил на ультиматум Трампа о прекращении войны
В ходе встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров стран в Турции и проведены обмены пленными.
При этом правитель Кремля заявил, что украинский политический режим якобы не основан на Конституции.
По его словам, Россия выступает за обсуждение шагов, которые приведут к установлению долгосрочного мира "без временных ограничений".
Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, озвученные им летом прошлого года, не изменились (вывод ВСУ из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; возвращение статусов русского языка и русской церкви — ред.).
Также он цинично ответил на слова Трампа о том, что президент США разочарован его поведением.
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