Завышенные ожидания. Путин цинично ответил на ультиматум Трампа
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Политика
Дата публикации

Завышенные ожидания. Путин цинично ответил на ультиматум Трампа

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин впервые после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул РФ ультиматум, публично высказался о войне против Украины.

Главные тезисы

  • Путин впервые открыто заявил о войне против Украины в ответ на ультиматум Трампа.
  • Россия настаивает на своих условиях для прекращения войны, включая вывод ВСУ из ряда областей и возвращение статусов русского языка и церкви.
  • Путин цинично подчеркнул важность проведенных переговоров и обменов пленными, готовность Москвы подождать, если Киев не готов к диалогу.

Путин цинично ответил на ультиматум Трампа о прекращении войны

В ходе встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров стран в Турции и проведены обмены пленными.

По его словам, Москва считает этот процесс важным, потому "готова подождать", если Киев не готов к переговорам.

При этом правитель Кремля заявил, что украинский политический режим якобы не основан на Конституции.

По его словам, Россия выступает за обсуждение шагов, которые приведут к установлению долгосрочного мира "без временных ограничений".

Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, озвученные им летом прошлого года, не изменились (вывод ВСУ из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; возвращение статусов русского языка и русской церкви — ред.).

Также он цинично ответил на слова Трампа о том, что президент США разочарован его поведением.

Что касается каких-то разочарований, со стороны кого бы то ни было. Все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий. Это известное общее правило.

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