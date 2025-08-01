Завышенные ожидания. Путин цинично ответил на ультиматум Трампа

Нелегитимный президент России Владимир Путин впервые после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул РФ ультиматум, публично высказался о войне против Украины.

Путин цинично ответил на ультиматум Трампа о прекращении войны

В ходе встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров стран в Турции и проведены обмены пленными.

По его словам, Москва считает этот процесс важным, потому "готова подождать", если Киев не готов к переговорам. Поделиться

При этом правитель Кремля заявил, что украинский политический режим якобы не основан на Конституции.

По его словам, Россия выступает за обсуждение шагов, которые приведут к установлению долгосрочного мира "без временных ограничений".

Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, озвученные им летом прошлого года, не изменились (вывод ВСУ из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; возвращение статусов русского языка и русской церкви — ред.).

Также он цинично ответил на слова Трампа о том, что президент США разочарован его поведением.