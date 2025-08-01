Завищені очікування. Путін цинічно відповів на ультиматум Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Завищені очікування. Путін цинічно відповів на ультиматум Трампа

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін уперше після того, як президент США Дональд Трамп висунув РФ ультиматум, публічно висловився про війну проти України.

Головні тези:

  • Путін публічно висловився про війну проти України, відповідаючи на ультиматум від Трампа.
  • Росія нібито виступає за встановлення довготривалого миру у регіоні, але залишається при своїх умовах для припинення війни.

Путін цинічно відповів на ультиматум Трампа щодо припинення війни

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Путін заявив, що позитивно оцінює результати переговорів країн у Туреччині та проведені обміни полоненими.

За його словами, Москва вважає цей процес важливим, тому "готова почекати", якщо Київ не готовий до переговорів.

При цьому правитель Кремля заявив, що український політичний режим нібито не заснований на Конституції.

За його словами, Росія виступає за обговорення кроків, які приведуть до встановлення довгострокового миру "без жодних часових обмежень".

Путін заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися (виведення ЗСУ з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей; повернення статусів російської мови та російської церкви — ред.).

Також він цинічно відповів на слова Трампа про те, що президент США розчарований його поведінкою.

Що стосується якихось розчарувань, з боку кого б то не було. То всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме, загальне правило.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп попередив про можливий провал у стримуванні Путіна
Трамп визнав, що може не впоратися з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це огидно". Трамп жорстко звернувся до Путіна й оголосив своє рішення
The White House
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін брехливо похизувався серійним "Орєшніком" і "звільненням" Часового Яру
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?