Завищені очікування. Путін цинічно відповів на ультиматум Трампа

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін уперше після того, як президент США Дональд Трамп висунув РФ ультиматум, публічно висловився про війну проти України.

Путін цинічно відповів на ультиматум Трампа щодо припинення війни

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Путін заявив, що позитивно оцінює результати переговорів країн у Туреччині та проведені обміни полоненими.

За його словами, Москва вважає цей процес важливим, тому "готова почекати", якщо Київ не готовий до переговорів. Поширити

При цьому правитель Кремля заявив, що український політичний режим нібито не заснований на Конституції.

За його словами, Росія виступає за обговорення кроків, які приведуть до встановлення довгострокового миру "без жодних часових обмежень".

Путін заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися (виведення ЗСУ з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей; повернення статусів російської мови та російської церкви — ред.).

Також він цинічно відповів на слова Трампа про те, що президент США розчарований його поведінкою.