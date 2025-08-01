Путін брехливо похизувався серійним "Орєшніком" і "звільненням" Часового Яру

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком нелегітимний президент Росії Путін похвалився серійним виробництвом балістичної ракети “Орєшнік” і нібито взяттям армією РФ Часового Яру.
Головні тези:
- Путін неправдиво похвалився серійним виробництвом ракети “Орєшнік”.
- Обіцянки Путіна щодо направлення ракет “Орєшнік” до Білорусі можуть бути лише пустими обіцянками для підкреслення його геополітичних амбіцій.
- Необхідно розширювати обізнаність громадськості про маніпуляції та інформаційні втручання, щоб уникнути поширення брехні та пропаганди.
Путін хвалиться примарним “Орєшніком” і “звільненням” Часового Яру
Так, кремлівський диктатор заявив, що у Росії нібито зроблено перший серійний "Орєшнік", який вже поступив до армії РФ.
Також Путін наполягає на тому, що Росія захопила Часів Яр на Донеччині. Хоча у ЗСУ заперечують ці заяви.
Путін нахабно звинуватив керівництво України в некомпетентності: буцімто воно “не дуже поінформоване про події на фронті, оскільки заперечує взяття ЗС РФ Часового Яру”.
Ще кремлівський “мрійник” пообіцяв направити балістичні ракети “Орєшнік” до Білорусі до кінця 2025 року, зараз нібито обирається місце розміщення.
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