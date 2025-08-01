Путін брехливо похизувався серійним "Орєшніком" і "звільненням" Часового Яру

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком нелегітимний президент Росії Путін похвалився серійним виробництвом балістичної ракети “Орєшнік” і нібито взяттям армією РФ Часового Яру.

Путін хвалиться примарним “Орєшніком” і “звільненням” Часового Яру

Так, кремлівський диктатор заявив, що у Росії нібито зроблено перший серійний "Орєшнік", який вже поступив до армії РФ.

Також Путін наполягає на тому, що Росія захопила Часів Яр на Донеччині. Хоча у ЗСУ заперечують ці заяви.

Інформація про звільнення Часового Яру повністю відповідає дійсності, ЗС РФ його звільнили ще кілька днів тому. Війська РФ наступають по всій лінії бойового зіткнення. Серед російських бійців немає жодної марної втрати, - марить Путін. Поширити

Путін нахабно звинуватив керівництво України в некомпетентності: буцімто воно “не дуже поінформоване про події на фронті, оскільки заперечує взяття ЗС РФ Часового Яру”.

Ще кремлівський “мрійник” пообіцяв направити балістичні ракети “Орєшнік” до Білорусі до кінця 2025 року, зараз нібито обирається місце розміщення.