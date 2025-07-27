Путін ухвалив несподіване рішення на тлі "бавовни" у Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін ухвалив несподіване рішення на тлі "бавовни" у Росії

Міноборони Британії
Путін злякався українського гніву

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що у 2025 році російський диктатор Володимир Путін вперше повністю скасував парад до дня військово-морського флоту РФ. Найімовірніше, до цього призвели щоденні потужні атаки України на воєнні об'єкти ворога.

Головні тези:

  • З року в рік головний військово-морський парад в Санкт-Петербурзі втрачав свій масштаб, а у 2025 році він був повністю скасований.
  • Попри це, Путін продовжує вдавати, що нічого дивного не відбувається.

Путін злякався українського гніву

Як стверджує речник Кремля Дмитро Пєсков, головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі вирішили скасувати з міркувань безпеки.

Попри це, 27 липня диктатор Путін прилетів до своєї батьківщини, привітав моряків та вислухав доповіді командувачів ВМФ.

Британські розвідники звертають увагу на те що 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військово-морський парад.

У його межах відбувався огляд військових кораблів, деякі з яких припливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутніми на ньому.

Окрім того, як відомо, святкування відвідували кораблі та представники інших країн.

Головний військово-морський парад був зменшений в масштабах у 2024 році, але це перший раз, коли він був скасований з моменту його заснування в 2017 році. Швидше за все, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом, — наголошує Міноборони РФ.

Що важливо розуміти, протягом ночі 27 липня країну-агресорку Росію атакували сотні ударних дронів.

Міноборони РФ не розкриває точну кількість, однак стверджує, що їхня ППО знищила близько 300 з них.

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