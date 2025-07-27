Путін ухвалив несподіване рішення на тлі "бавовни" у Росії

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що у 2025 році російський диктатор Володимир Путін вперше повністю скасував парад до дня військово-морського флоту РФ. Найімовірніше, до цього призвели щоденні потужні атаки України на воєнні об'єкти ворога.
Головні тези:
- З року в рік головний військово-морський парад в Санкт-Петербурзі втрачав свій масштаб, а у 2025 році він був повністю скасований.
- Попри це, Путін продовжує вдавати, що нічого дивного не відбувається.
Путін злякався українського гніву
Як стверджує речник Кремля Дмитро Пєсков, головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі вирішили скасувати з міркувань безпеки.
Попри це, 27 липня диктатор Путін прилетів до своєї батьківщини, привітав моряків та вислухав доповіді командувачів ВМФ.
Британські розвідники звертають увагу на те що 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військово-морський парад.
У його межах відбувався огляд військових кораблів, деякі з яких припливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутніми на ньому.
Окрім того, як відомо, святкування відвідували кораблі та представники інших країн.
Що важливо розуміти, протягом ночі 27 липня країну-агресорку Росію атакували сотні ударних дронів.
Міноборони РФ не розкриває точну кількість, однак стверджує, що їхня ППО знищила близько 300 з них.
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