У "Хортиці" розкрили план Росії щодо Покровська

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов попередив українців, що наразі армія РФ робить все можливе, щоб взяти Покровськ у напівоточення. Ворог усвідомлює, що він не може брати місто так, як Бахмут.
Головні тези:
- Місто Покровськ знаходиться під загрозою напівоточення.
- Штурм міста з боку армії РФ є наразі малоймовірним.
Чи є загроза для Покровська
Як зазначив речник “Хортиці”, просування російських загарбників зафіксовано між Костянтинівкою та Покровськом.
Речник “Хортиці” звертає увагу на те, що штурм Покровська не має зараз сенсу, оскільки армія РФ знає, що буває, якщо штурмувати місто просто в лоб.
Враховуючи усі ці фактори та виклики, російські загарбники роблять все можливе, щоб взяти місто в часткове напівоточення.
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