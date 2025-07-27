У "Хортиці" розкрили план Росії щодо Покровська

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов попередив українців, що наразі армія РФ робить все можливе, щоб взяти Покровськ у напівоточення. Ворог усвідомлює, що він не може брати місто так, як Бахмут.

Чи є загроза для Покровська

Як зазначив речник “Хортиці”, просування російських загарбників зафіксовано між Костянтинівкою та Покровськом.

На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх... — наголосив Віктор Трегубов. Поширити

Речник “Хортиці” звертає увагу на те, що штурм Покровська не має зараз сенсу, оскільки армія РФ знає, що буває, якщо штурмувати місто просто в лоб.

Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Поширити

Враховуючи усі ці фактори та виклики, російські загарбники роблять все можливе, щоб взяти місто в часткове напівоточення.