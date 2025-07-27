В "Хортице" раскрыли план России относительно Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

В "Хортице" раскрыли план России относительно Покровска

Есть ли угроза для Покровска
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Источник:  Суспільне

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов предупредил украинцев, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы взять Покровск в полуокружение. Враг отдает себе отчет, что он не может брать город так, как Бахмут.

Главные тезисы

  • Город Покровск находится под угрозой полуокружения.
  • Штурм города со стороны армии РФ пока маловероятен.

Есть ли угроза для Покровска

Как отметил представитель "Хортицы", продвижение российских захватчиков зафиксировано между Константиновкой и Покровском.

На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, в то время как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их... — подчеркнул Виктор Трегубов.

Спикер "Хортицы" обращает внимание на то, что штурм Покровская не имеет сейчас смысла, поскольку армия РФ знает, что бывает, если штурмовать город в лоб.

Несмотря на всю силу, которая у них сейчас есть, повторить "мясные штурмы", которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит. Просто окончательно потеряют.

Учитывая все эти факторы и вызовы, российские захватчики делают все возможное, чтобы взять город в частичное полуокружение.

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