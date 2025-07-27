В "Хортице" раскрыли план России относительно Покровска

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов предупредил украинцев, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы взять Покровск в полуокружение. Враг отдает себе отчет, что он не может брать город так, как Бахмут.
Главные тезисы
- Город Покровск находится под угрозой полуокружения.
- Штурм города со стороны армии РФ пока маловероятен.
Есть ли угроза для Покровска
Как отметил представитель "Хортицы", продвижение российских захватчиков зафиксировано между Константиновкой и Покровском.
Спикер "Хортицы" обращает внимание на то, что штурм Покровская не имеет сейчас смысла, поскольку армия РФ знает, что бывает, если штурмовать город в лоб.
Учитывая все эти факторы и вызовы, российские захватчики делают все возможное, чтобы взять город в частичное полуокружение.
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