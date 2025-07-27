Украина получит самую масштабную поставку ударных комплектов для дронов
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина получит самую масштабную поставку ударных комплектов для дронов

Украинские дроны станут еще мощнее
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Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, американо-германская компания Auterion передаст Украине десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом.

Главные тезисы

  • Украина получит 33 тысячи ударных комплектов для своих дронов.
  • Таким образом, ВСУ получат важное преимущество на поле боя.

Украинские дроны станут еще мощнее

С заявлением на этот счет выступил генеральный директор Auterion Лоренц Майер.

По словам последнего, в течение следующих 5 месяцев его компания намерена передать ВСУ 33 тысячи таких систем.

Майер обращает внимание на то, что это станет самой масштабной поставкой таких систем за все время. Что важно понимать, это будет в 10 раз больше, чем раньше.

Процесс их поставки будет осуществляться в рамках контракта Auterion с Минобороны США на 50 миллионов долларов — он является частью помощи правительства Штатов Украине.

В поставку будут входить мини-компьютеры Skynode с собственным ПО, камерой и радиомодулем, которые превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.

Майер также четко дал понять, что программное обеспечение Auterion позволит группам автономных беспилотников работать роем и координироваться между собой.

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