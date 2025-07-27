Украинские воины отразили масштабный штурм россиян возле Северска

54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой смогли остановить масштабный штурм российских захватчиков в направлении Северска на Донетчине. Воины Сил обороны Украины успешно ликвидировали 80 окупантов. Бой прошел 25 июля.
Главные тезисы
Российские захватчики совершили 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны Украины.
Армия РФ регулярно давит на бойцов ВСУ на Северском направлении.
Что известно о новых успехах украинских воинов
Как сообщают бойцы, 25 июля — с 12:50 до 15:00 — российские захватчики совершили 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского и Григорьевки.
Воины ВСУ успешно ликвидировали 80 врагов и еще 37 ранили.
Что важно понимать, российские захватчики регулярно оказывают давление на Северском направлении.
Часто они устраивают масштабные штурмы с применением пехоты и техники.
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