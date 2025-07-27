Украинские воины отразили масштабный штурм россиян возле Северска
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отразили масштабный штурм россиян возле Северска

Что известно о новых успехах украинских воинов
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Источник:  Украинская правда

54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой смогли остановить масштабный штурм российских захватчиков в направлении Северска на Донетчине. Воины Сил обороны Украины успешно ликвидировали 80 окупантов. Бой прошел 25 июля.

Главные тезисы

Российские захватчики совершили 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны Украины.
Армия РФ регулярно давит на бойцов ВСУ на Северском направлении.

Что известно о новых успехах украинских воинов

Как сообщают бойцы, 25 июля — с 12:50 до 15:00 — российские захватчики совершили 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского и Григорьевки.

К этому штурму они привлекли более 150 окупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 бага и 41 мотоцикл.

Воины ВСУ успешно ликвидировали 80 врагов и еще 37 ранили.

Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля, — сказано в заявлении.

Что важно понимать, российские захватчики регулярно оказывают давление на Северском направлении.

Часто они устраивают масштабные штурмы с применением пехоты и техники.

Особенно их давление усилилось после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025-го. Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

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