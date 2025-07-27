Cили ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 26-27 июля российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села 83 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 78 вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях.
Атака России на Украину 27 июля — что известно
Новое воздушное нападение армии РФ началось еще в 22:30 26 июля.
Россияне осуществляли атаку по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
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