Cили ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Cили ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 27 июля – что известно
Read in English
Читати українською

В течение ночи 26-27 июля российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села 83 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 78 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях.

Атака России на Украину 27 июля — что известно

Новое воздушное нападение армии РФ началось еще в 22:30 26 июля.

Россияне осуществляли атаку по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала разные регионы Украины — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Россия продолжает убивать гражданских
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" в России. Дроны поразили вражескую подстанцию — видео
"Бавовна" в России 27 июля - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?