Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 920 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ поразили одно артиллерийское средство и один состав боеприпасов противника.

Главные тезисы

  • Начался 1250 день полномасштабной агрессии России против Украины.
  • 26 июля на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1049250 (+920) человек

  • танков — 11057 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23063 (+4) ед

  • артиллерийских систем — 30822 (+10) ед

  • РСЗО — 1449 (+1) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 48158 (+199) ед

  • крылатых ракет — 3546 (+11) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56493 (+122) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 26 июля российские захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применили 28 ракет и сбросили 124 управляемых авиабомбы.

Более того, враг совершил 5 754 обстрела, в том числе 51 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовал 3 927 дронов-камикадзе.

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