Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 920 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ поразили одно артиллерийское средство и один состав боеприпасов противника.

Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1049250 (+920) человек

танков — 11057 (+1) ед

боевых бронированных машин — 23063 (+4) ед

артиллерийских систем — 30822 (+10) ед

РСЗО — 1449 (+1) ед

БпЛА оперативно-тактического уровня — 48158 (+199) ед

крылатых ракет — 3546 (+11) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 56493 (+122) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 26 июля российские захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применили 28 ракет и сбросили 124 управляемых авиабомбы.

Более того, враг совершил 5 754 обстрела, в том числе 51 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовал 3 927 дронов-камикадзе.