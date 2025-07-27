Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 920 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ поразили одно артиллерийское средство и один состав боеприпасов противника.
Главные тезисы
- Начался 1250 день полномасштабной агрессии России против Украины.
- 26 июля на фронте произошло 153 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1049250 (+920) человек
танков — 11057 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23063 (+4) ед
артиллерийских систем — 30822 (+10) ед
РСЗО — 1449 (+1) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня — 48158 (+199) ед
крылатых ракет — 3546 (+11) ед
автомобильной техники и автоцистерн — 56493 (+122) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, 26 июля российские захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применили 28 ракет и сбросили 124 управляемых авиабомбы.
Более того, враг совершил 5 754 обстрела, в том числе 51 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовал 3 927 дронов-камикадзе.
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