Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 920 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ уразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника.

Головні тези:

  • Почався 1 250 день повномасштабної агресії Росії проти України.
  • 26 липня на фронті відбулося 153 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 27 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1049250 (+920) осіб

  • танків — 11057 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23063 (+4) од

  • артилерійських систем — 30822 (+10) од

  • РСЗВ — 1449 (+1) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 48158 (+199) од

  • крилатих ракет — 3546 (+11) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56493 (+122) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 26 липня російські загарбники завдали двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосували 28 ракет та скинули 124 керовані авіабомби.

Ба більше, ворог здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 3 927 дронів-камікадзе.

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