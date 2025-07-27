Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 920 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ уразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника.
Головні тези:
- Почався 1 250 день повномасштабної агресії Росії проти України.
- 26 липня на фронті відбулося 153 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 27 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1049250 (+920) осіб
танків — 11057 (+1) од
бойових броньованих машин — 23063 (+4) од
артилерійських систем — 30822 (+10) од
РСЗВ — 1449 (+1) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 48158 (+199) од
крилатих ракет — 3546 (+11) од
автомобільної техніки та автоцистерн — 56493 (+122) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 26 липня російські загарбники завдали двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосували 28 ракет та скинули 124 керовані авіабомби.
Ба більше, ворог здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 3 927 дронів-камікадзе.
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