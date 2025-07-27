"Трамп втрачає терпіння". США жорстко звернулися до Путіна

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо публічно попередив російського диктатора Володимира Путіна, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання чекати від Кремля конкретних рішень, які приведуть до завершення війни проти України.

Трамп не збирається чекати вічно

Глава Держдепу США нагадав про нещодавні телефонні перемовини американського лідера з Путіним, які знову були марними.

Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Як зазначив американський дипломат, тепер усі зрозуміли, що Кремль лише затягує час.

Він (Трамп — ред.) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови, — попередив Путіна Рубіо. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно президент США публічно пригрозив ввести вторинні санкції проти Росії навіть раніше оголошеного ним строку у 50 днів.