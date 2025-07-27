"Трамп втрачає терпіння". США жорстко звернулися до Путіна
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"Трамп втрачає терпіння". США жорстко звернулися до Путіна

Трамп не збирається чекати вічно
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Джерело:  Fox News

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо публічно попередив російського диктатора Володимира Путіна, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання чекати від Кремля конкретних рішень, які приведуть до завершення війни проти України.

Головні тези:

  • Як зазначив Рубіо, Трамп уже зрозумів, що Росія просто затягує час.
  • Саме тому президент США може ввести санкції раніше, ніж обіцяв.

Трамп не збирається чекати вічно

Глава Держдепу США нагадав про нещодавні телефонні перемовини американського лідера з Путіним, які знову були марними.

Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Як зазначив американський дипломат, тепер усі зрозуміли, що Кремль лише затягує час.

Він (Трамп — ред.) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови, — попередив Путіна Рубіо.

Що важливо розуміти, нещодавно президент США публічно пригрозив ввести вторинні санкції проти Росії навіть раніше оголошеного ним строку у 50 днів.

Як уже згадувалося раніше,14 липня Дональд Трамп дав Путіну 50-денний термін, щоб домовитися про мирну угоду з Україною та укласти її.

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