"Трамп теряет терпение". США жестко обратились к Путину
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"Трамп теряет терпение". США жестко обратились к Путину

Трамп не собирается ждать вечно
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Источник:  Fox News

Шеф американской дипломатии Марко Рубио публично предупредил российского диктатора Владимира Путина, что президент Дональд Трамп теряет терпение и желание ждать от Кремля конкретных решений, которые приведут к завершению войны против Украины.

Главные тезисы

  • Как отметил Рубио, Трамп уже понял, что Россия попросту тянет время.
  • Именно поэтому президент США может ввести санкции раньше, чем обещал.

Трамп не собирается ждать вечно

Глава Госдепа США напомнил о недавних телефонных переговорах американского лидера с Путиным, которые снова были напрасны.

Трамп теряет терпение, он теряет волю продолжать ждать, пока российская сторона что-нибудь сделает, чтобы завершить эту войну.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Как отметил американский дипломат, теперь все поняли, что Кремль просто тянет время.

Он (Трамп — ред.) не позволит заманить себя в эту ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры о разговорах, — предупредил Путина Рубио.

Что важно понимать, недавно президент США публично пригрозил ввести вторичные санкции против России даже ранее объявленного им срока в 50 дней.

Как уже упоминалось ранее, 14 июля Дональд Трамп дал Путину 50-дневный срок, чтобы договориться о мирном соглашении с Украиной и заключить его.

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