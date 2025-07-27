"Трамп теряет терпение". США жестко обратились к Путину

Шеф американской дипломатии Марко Рубио публично предупредил российского диктатора Владимира Путина, что президент Дональд Трамп теряет терпение и желание ждать от Кремля конкретных решений, которые приведут к завершению войны против Украины.

Трамп не собирается ждать вечно

Глава Госдепа США напомнил о недавних телефонных переговорах американского лидера с Путиным, которые снова были напрасны.

Трамп теряет терпение, он теряет волю продолжать ждать, пока российская сторона что-нибудь сделает, чтобы завершить эту войну. Марк Рубио Глава Госдепа США

Как отметил американский дипломат, теперь все поняли, что Кремль просто тянет время.

Он (Трамп — ред.) не позволит заманить себя в эту ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры о разговорах, — предупредил Путина Рубио. Поделиться

Что важно понимать, недавно президент США публично пригрозил ввести вторичные санкции против России даже ранее объявленного им срока в 50 дней.