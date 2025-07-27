"Трамп теряет терпение". США жестко обратились к Путину

Шеф американской дипломатии Марко Рубио публично предупредил российского диктатора Владимира Путина, что президент Дональд Трамп теряет терпение и желание ждать от Кремля конкретных решений, которые приведут к завершению войны против Украины.
Главные тезисы
- Как отметил Рубио, Трамп уже понял, что Россия попросту тянет время.
- Именно поэтому президент США может ввести санкции раньше, чем обещал.
Трамп не собирается ждать вечно
Глава Госдепа США напомнил о недавних телефонных переговорах американского лидера с Путиным, которые снова были напрасны.
Как отметил американский дипломат, теперь все поняли, что Кремль просто тянет время.
Что важно понимать, недавно президент США публично пригрозил ввести вторичные санкции против России даже ранее объявленного им срока в 50 дней.
Как уже упоминалось ранее, 14 июля Дональд Трамп дал Путину 50-дневный срок, чтобы договориться о мирном соглашении с Украиной и заключить его.
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