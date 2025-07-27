РФ атакувала різні регіони України — є загиблі та поранені

Протягом 26 липня під удари російських загарбників знову потрапили Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області. Як повідомляє місцева влада, відомо про поранення щонайменше 16 цивільних та загибель ще двох мирних мешканців.

Росія продовжує вбивати цивільних

Глава Донецької ОДА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що 26 липня російські окупанти вбили 2 жителів області — у Костянтинівці та Мирнограді.

Окрім того, наголошується, що у Кримках двоє поранених, у Світлому — ще один.

Місцева влада Херсонщини повідомляє, що 26 липня через обстріли армії РФ 9 мешканців регіону були поранені, зокрема одна дитина.

З них один поранений уранці в неділю. Унаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 55-річний чоловік — дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя, — йдеться в повідомленні. Поширити

У Дніпропетровській області російські загарбники атакувала одразу два райони.

За словами місцевої влади, по Нікопольському ворог бив з важкої артилерії та РСЗВ "Град".

Також використав fpv-дрони та скидав боєприпас з БпЛА.