РФ атаковала разные регионы Украины — есть погибшие и раненые

В течение 26 июля под удары российских захватчиков снова попали Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. Как сообщают местные власти, известно о ранении по меньшей мере 16 гражданских и гибели еще двух мирных жителей.

Россия продолжает убивать гражданских

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин официально подтвердил, что 26 июля российские оккупанты убили 2 жителей области — в Константиновке и Мирнограде.

Кроме того, указано, что в Крымках двое раненых, в Светлом — еще один.

Местные власти Херсонщины сообщают, что 26 июля из-за обстрелов армии РФ 9 жителей региона были ранены, в том числе один ребенок.

Из них один раненый утром в воскресенье. В результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 55-летний мужчина — получил минно-взрывную травму и обломочное ранение предплечья, — сказано в сообщении. Поделиться

В Днепропетровской области российские захватчики атаковали сразу два района.

По словам местных властей, по Никопольскому враг бил из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

Также использовал fpv-дроны и сбрасывал боеприпас из БПЛА.