РФ атаковала разные регионы Украины — есть погибшие и раненые

В течение 26 июля под удары российских захватчиков снова попали Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. Как сообщают местные власти, известно о ранении по меньшей мере 16 гражданских и гибели еще двух мирных жителей.
Главные тезисы
- Жертв российского террора среди гражданского населения Украины становится все больше.
- Армия РФ использует разные виды вооружения для атак на мирных граждан.
Россия продолжает убивать гражданских
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин официально подтвердил, что 26 июля российские оккупанты убили 2 жителей области — в Константиновке и Мирнограде.
Кроме того, указано, что в Крымках двое раненых, в Светлом — еще один.
Местные власти Херсонщины сообщают, что 26 июля из-за обстрелов армии РФ 9 жителей региона были ранены, в том числе один ребенок.
В Днепропетровской области российские захватчики атаковали сразу два района.
По словам местных властей, по Никопольскому враг бил из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".
Также использовал fpv-дроны и сбрасывал боеприпас из БПЛА.
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