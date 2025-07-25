Системы ПВО для Украины. Германия приняла важное решение

Германия намерена передать Силам обороны Украины уже восьмую систему ПВО IRIS-T. Об этом сообщил украинский посол в ФРГ Алексей Макеев. В настоящее время идет процесс подготовки к осуществлению передачи.

Германия усилит украинскую ПВО

Посол обратил внимание на то, что Берлин до сих пор передает системы ПВО IRIS-T, которые крайне важны для защиты Украины.

Уже семь систем зашло, восьмая заходит, — отметил Алексей Макеев. Поделиться

На этом фоне украинский дипломат напомнил и о других системах защиты неба, которые успела передать ФРГ.

Что важно понимать, прежде всего речь идет о более чем 60 Gepard.

То есть большинство гепардов, которые можно было поймать в лесах всего мира — уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах, — в шутку отметил посол. Поделиться

Нельзя также забывать о зенитном артиллерийском комплексе Skynex компании Rheinmetall, который демонстрирует прекрасные результаты на службе в Воздушных силах.

Алексей Макаев четко дал понять, что работа по усилению украинской ПВО никогда не останавливается.

По словам последнего, уже обсуждаются идеи в кругу представителей оборонной индустрии Украины и Германии касательно совместного производства дополнительных систем ПВО.