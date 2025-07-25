Системи ППО для України. Німеччина ухвалила важливе рішення

Німеччина має намір передати Силам оборони України уже восьму систему ППО IRIS-T. Про це повідомив український посол у ФРН Олексій Макеєв. Наразі триває процес підготовки до здійснення передачі.
Головні тези:
- Український посол наголосив на важливості систем Gepard і Skynex для ефективного захисту неба.
- Німеччина та Україна розглядають можливість спільного виробництва додаткових систем ППО.
Німеччина посилить українську ППО
Посол звернув увагу на те, що Берлін досі передає системи ППО IRIS-T, які є вкрай важливими для захисту України.
На цьому тлі український дипломат нагадав й про інші системи для захисту неба, які встигла передати ФРН.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про понад 60 Gepard.
Не можна також забувати про зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, який демонструє прекрасні результати на службі в Повітряних силах.
Олексій Макаєв чітко дав зрозуміти, що робота над посиленням української ППО ніколи не зупиняється.
За словами останнього, уже обговорюються ідеї у колі представників оборонної індустрії України і Німеччини щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.
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