Системи ППО для України. Німеччина ухвалила важливе рішення

Німеччина має намір передати Силам оборони України уже восьму систему ППО IRIS-T. Про це повідомив український посол у ФРН Олексій Макеєв. Наразі триває процес підготовки до здійснення передачі.

Німеччина посилить українську ППО

Посол звернув увагу на те, що Берлін досі передає системи ППО IRIS-T, які є вкрай важливими для захисту України.

Вже сім систем зайшло, восьма заходить, — наголосив Олексій Макеєв. Поширити

На цьому тлі український дипломат нагадав й про інші системи для захисту неба, які встигла передати ФРН.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про понад 60 Gepard.

Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу — вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах, — жартома зазначив посол. Поширити

Не можна також забувати про зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, який демонструє прекрасні результати на службі в Повітряних силах.

Олексій Макаєв чітко дав зрозуміти, що робота над посиленням української ППО ніколи не зупиняється.

За словами останнього, уже обговорюються ідеї у колі представників оборонної індустрії України і Німеччини щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.