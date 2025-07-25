Системи ППО для України. Німеччина ухвалила важливе рішення
Категорія
Україна
Дата публікації

Системи ППО для України. Німеччина ухвалила важливе рішення

Німеччина посилить українську ППО
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Німеччина має намір передати Силам оборони України уже восьму систему ППО IRIS-T. Про це повідомив український посол у ФРН Олексій Макеєв. Наразі триває процес підготовки до здійснення передачі. 

Головні тези:

  • Український посол наголосив на важливості систем Gepard і Skynex для ефективного захисту неба.
  • Німеччина та Україна розглядають можливість спільного виробництва додаткових систем ППО.

Німеччина посилить українську ППО

Посол звернув увагу на те, що Берлін досі передає системи ППО IRIS-T, які є вкрай важливими для захисту України.

Вже сім систем зайшло, восьма заходить, — наголосив Олексій Макеєв.

На цьому тлі український дипломат нагадав й про інші системи для захисту неба, які встигла передати ФРН.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про понад 60 Gepard.

Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу — вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах, — жартома зазначив посол.

Не можна також забувати про зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, який демонструє прекрасні результати на службі в Повітряних силах.

Олексій Макаєв чітко дав зрозуміти, що робота над посиленням української ППО ніколи не зупиняється.

За словами останнього, уже обговорюються ідеї у колі представників оборонної індустрії України і Німеччини щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.

Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи, — розповів посол.

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