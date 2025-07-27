Cили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Cили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Протягом ночі 26-27 липня російські окупанти здійснювали атаку на мирні міста та села 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 78 ворожих цілей. 

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях.

Атака Росії на Україну 27 липня — що відомо

Новий повітряний напад армії РФ розпочався ще о 22:30 26 липня.

Росіяни здійснювали атаку із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала різні регіони України — є загиблі та поранені
ДСНС України
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" у Росії. Дрони уразили ворожу підстанцію — відео
“Бавовна” в Росії 27 липня - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?