Cили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 26-27 липня російські окупанти здійснювали атаку на мирні міста та села 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 78 ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях.
Атака Росії на Україну 27 липня — що відомо
Новий повітряний напад армії РФ розпочався ще о 22:30 26 липня.
Росіяни здійснювали атаку із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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