Українські воїни відбили великий штурм росіян біля Сіверська

54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою змогли зупинити масштабний штурм російських загарбників у напрямку Сіверська на Донеччині. Воїни Сил оборони України успішно ліквідували 80 окупантів. Бій відбувся 25 липня.

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

Як повідомляють бійці, 25 липня — з 12:50 до 15:00 — російські загарбники здійснили 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки.

До цього штурму вони залучили понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл. Поширити

Воїни ЗСУ успішно ліквідували 80 ворогів та ще 37 поранили.

Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня, — йдеться в заяві. Поширити

Що важливо розуміти, російські загарбники регулярно здійснюють тиск на Сіверському напрямку.

Доволі часто вони влаштовують масштабні штурми із застосуванням піхоти та техніки.