Українські воїни відбили великий штурм росіян біля Сіверська

54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою змогли зупинити масштабний штурм російських загарбників у напрямку Сіверська на Донеччині. Воїни Сил оборони України успішно ліквідували 80 окупантів. Бій відбувся 25 липня.
Головні тези:
- Російські загарбники здійснили 27 штурмових атак на позиції Сил оборони України.
- Армія РФ регулярно тисне на бійців ЗСУ на Сіверському напрямку.
Що відомо про нові успіхи українських воїнів
Як повідомляють бійці, 25 липня — з 12:50 до 15:00 — російські загарбники здійснили 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки.
Воїни ЗСУ успішно ліквідували 80 ворогів та ще 37 поранили.
Що важливо розуміти, російські загарбники регулярно здійснюють тиск на Сіверському напрямку.
Доволі часто вони влаштовують масштабні штурми із застосуванням піхоти та техніки.
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