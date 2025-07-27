Українські воїни відбили великий штурм росіян біля Сіверська
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили великий штурм росіян біля Сіверська

Що відомо про нові успіхи українських воїнів
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Джерело:  Українська правда

54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою змогли зупинити масштабний штурм російських загарбників у напрямку Сіверська на Донеччині. Воїни Сил оборони України успішно ліквідували 80 окупантів. Бій відбувся 25 липня.

Головні тези:

  • Російські загарбники здійснили 27 штурмових атак на позиції Сил оборони України.
  • Армія РФ регулярно тисне на бійців ЗСУ на Сіверському напрямку.

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

Як повідомляють бійці, 25 липня — з 12:50 до 15:00 — російські загарбники здійснили 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки.

До цього штурму вони залучили понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл.

Воїни ЗСУ успішно ліквідували 80 ворогів та ще 37 поранили.

Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня, — йдеться в заяві.

Що важливо розуміти, російські загарбники регулярно здійснюють тиск на Сіверському напрямку.

Доволі часто вони влаштовують масштабні штурми із застосуванням піхоти та техніки.

Особливо їхній натиск посилився після втрати сусіднього села Білогорівка у травні-червні 2025-го. Утримання Сіверська дозволяє стримувати наступ росіян на Словʼянськ зі сходу.

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