Україна отримає наймасштабнішу поставку ударних комплектів для дронів
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна отримає наймасштабнішу поставку ударних комплектів для дронів

Українські дрони стануть ще потужнішими
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Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, американо-німецька компанія Auterion передасть Україні десятки тисяч своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом.

Головні тези:

  • Україна отримає 33 тисячі ударних комплектів для своїх дронів.
  • Таким чином ЗСУ отримають важливу перевагу на полі бою.

Українські дрони стануть ще потужнішими

З заявою з цього приводу виступив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

За словами останнього, протягом наступних 5 місяців його компанія має намір передати ЗСУ 33 тисячі таких систем.

Маєр звертає увагу на те, що це стане наймасштабнішою поставкою таких систем за весь час. Що важливо розуміти, це буде у 10 разів більше, ніж раніше.

Процес їхнього постачання буде здійснюватися у межах контракту Auterion з Міноборони США на 50 мільйонів доларів — він є частиною безпекової допомоги уряду Штатів Україні.

У поставку входитимуть міні-комп'ютери Skynode із власним ПЗ, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.

Маєр також чітко дав зрозуміти, що програмне забезпечення Auterion дасть можливість групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.

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