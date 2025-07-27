Армія Росії вдається до нової тактики на фронті — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія Росії вдається до нової тактики на фронті — що відомо

армія РФ
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Джерело:  The Guardian

Видання The Guardian поспілкувалося з українськими воїнами та цивільними, щоб зрозуміти, як наразі розвивається ситуацій на полі бою. За словами бійців ЗСУ, Росія застосовує тактику камікадзе, щоб просуватися в Донецькій області.

Головні тези:

  • Армія РФ готова жертвувати великою кількістю солдат, щоб імітувати прорив.
  • Проблема полягає в тому, що українським силам бракує техніки.

Путіну чхати на втрати армії РФ

Журналісти поспілкувалися з українським пенсіонером Валентином Великими з села Маліївка, що на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Нещодавно він втратив усе через російську атаку: дім, майно та єдиного сусіда.

Саме тому Валентин більше не стримує емоцій:

Цей ідіот Путін хоче забрати все. Нашу найродючішу землю. Ось у чому вся суть, — наголосив дідусь.

За словами воїнів ЗСУ, які тримають оборону в Донецькій області, армія РФ веде "підступну" і затратну в людських ресурсах війну.

Кілька придурків-російських солдатів піднімають прапор біля села. Через кілька хвилин ми їх знищуємо, — виступив з заявою з цього приводу Олексій Буділов, офіцер бойової бригади.

Він також наголосив, що ворог умисно жертвує штурмовими загонами, оскільки хоче імітувати прорив на фронті.

Вони зазнали колосальних втрат у живій силі, щоб досягти скороминущої видимості успіху, — наголосив Буділов.

Що важливо розуміти, росіяни спочатку кидають на штурм танк у "клітці", за ним — бронетехніку та вантажівки з піхотою.

Ключова ціль — пробити лінію оборони будь-якою ціною.

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