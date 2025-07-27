Видання The Guardian поспілкувалося з українськими воїнами та цивільними, щоб зрозуміти, як наразі розвивається ситуацій на полі бою. За словами бійців ЗСУ, Росія застосовує тактику камікадзе, щоб просуватися в Донецькій області.
Головні тези:
- Армія РФ готова жертвувати великою кількістю солдат, щоб імітувати прорив.
- Проблема полягає в тому, що українським силам бракує техніки.
Путіну чхати на втрати армії РФ
Журналісти поспілкувалися з українським пенсіонером Валентином Великими з села Маліївка, що на межі Дніпропетровської та Донецької областей.
Саме тому Валентин більше не стримує емоцій:
За словами воїнів ЗСУ, які тримають оборону в Донецькій області, армія РФ веде "підступну" і затратну в людських ресурсах війну.
Він також наголосив, що ворог умисно жертвує штурмовими загонами, оскільки хоче імітувати прорив на фронті.
Що важливо розуміти, росіяни спочатку кидають на штурм танк у "клітці", за ним — бронетехніку та вантажівки з піхотою.
Ключова ціль — пробити лінію оборони будь-якою ціною.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-