Орбан публічно кинув виклик Євросоюзу через Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан публічно кинув виклик Євросоюзу через Україну

Орбан продовжує перешкоджати євроінтеграції України

Глава угорського уряду Віктор Орбан, який не приховує свою проросійську позицію, знову публічно виступив проти вступу України до Європейського союзу. За словами скандального політика, він не допустить такого розвитку подій, навіть якщо “весь Брюссель перевернеться догори дригом”.

Головні тези:

  • Орбан продовжує брехати, що Україна принесе війну в Європу.
  • Йому начхати на плани ЄС, тому скандальний політик буде діяти всупереч позиції блоку.

Орбан продовжує перешкоджати євроінтеграції України

На переконання поплічника Путіна, ймовірність початку нової світової війни невпинно зростає.

На цьому тлі він закликав свою країну зробити все можливе, щоб не опинитися у вихорі воєнних дій.

Орбан вкотре цинічно збрехав, що саме вступ України в Євросоюз принесе війну в Європу.

Україна не повинна бути прийнята до Європейського Союзу — що також принесе війну — навіть якщо весь Брюссель перевернеться догори дригом.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

За словами проросійського політика, межі дипломатичного та силового впливу Угорщини очевидні.

Тому ми повинні зосередитися насамперед на регіональному мирі. Ми повинні створювати мирні альянси з усіма, з ким можемо, — вважає Орбан.

На переконання угорського лідера, щоб не встрягати у війну, його країна повинна будувати міцні відносини з усіма світовими центрами сили.

Необхідно, щоб усі великі держави були економічно і фінансово зацікавлені в успіху Угорщини, тобто ніхто не повинен бути зацікавлений у знищенні і ослабленні Угорщини, — додав Орбан.

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