Орбан публично бросил вызов Евросоюзу из-за Украины
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Политика
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Орбан публично бросил вызов Евросоюзу из-за Украины

Орбан
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Глава венгерского правительства Виктор Орбан, не скрывающий свою пророссийскую позицию, снова публично выступил против вступления Украины в Европейский союз. По словам скандального политика, он не допустит такого развития событий, даже если "весь Брюссель перевернется вверх дном".

Главные тезисы

  • Орбан продолжает лгать, что Украина принесет войну в Европу.
  • Ему наплевать на планы ЕС, поэтому скандальный политик будет действовать вопреки позиции блока.

Орбан продолжает препятствовать евроинтеграции Украины

По убеждению приспешника Путина, вероятность начала новой мировой войны постоянно растет.

На этом фоне он призвал свою страну сделать все возможное, чтобы не оказаться в вихре военных действий.

Орбан в очередной раз цинично соврал, что именно вступление Украины в Евросоюз принесет войну в Европу.

Украина не должна быть принята в Европейский Союз, что также принесет войну, даже если весь Брюссель перевернется вверх дном.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По словам пророссийского политика, пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны.

Поэтому мы должны сосредоточиться, прежде всего, на региональном мире. Мы должны создавать мирные альянсы со всеми, с кем можем, — считает Орбан.

По мнению венгерского лидера, чтобы не встревать в войну, его страна должна строить прочные отношения со всеми мировыми центрами силы.

Необходимо, чтобы все большие государства были экономически и финансово заинтересованы в успехе Венгрии, то есть никто не должен быть заинтересован в уничтожении и ослаблении Венгрии, — добавил Орбан.

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