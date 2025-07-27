Издание The Guardian пообщалось с украинскими воинами и гражданскими, чтобы понять, как сейчас развивается ситуация на поле боя. По словам бойцов ВСУ, Россия применяет тактику камикадзе, чтобы продвигаться в Донецкой области.
Главные тезисы
- Армия РФ готова жертвовать большим количеством солдат, чтобы имитировать прорыв.
- Проблема заключается в том, что украинским силам не хватает техники.
Путину плевать на потери армии РФ
Журналисты пообщались с украинским пенсионером Валентином Великими из села Малиевка на границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Именно поэтому Валентин больше не сдерживает эмоций:
По словам воинов ВСУ, которые держат оборону в Донецкой области, армия РФ ведет "коварную" и затратную в человеческих ресурсах войну.
Он также подчеркнул, что враг намеренно жертвует штурмовыми отрядами, поскольку хочет имитировать прорыв на фронте.
Что важно понимать, россияне сначала бросают на штурм танк в клетке, за ним — бронетехнику и грузовики с пехотой.
Ключевая цель — пробить линию обороны любой ценой.
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