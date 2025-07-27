Издание The Guardian пообщалось с украинскими воинами и гражданскими, чтобы понять, как сейчас развивается ситуация на поле боя. По словам бойцов ВСУ, Россия применяет тактику камикадзе, чтобы продвигаться в Донецкой области.

Путину плевать на потери армии РФ

Журналисты пообщались с украинским пенсионером Валентином Великими из села Малиевка на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Недавно он потерял все из-за российской атаки: дом, имущество и единственного соседа. Поделиться

Именно поэтому Валентин больше не сдерживает эмоций:

Этот идиот Путин хочет забрать все. Нашу плодородную землю. Вот в чем вся суть, — подчеркнул дедушка. Поделиться

По словам воинов ВСУ, которые держат оборону в Донецкой области, армия РФ ведет "коварную" и затратную в человеческих ресурсах войну.

Несколько придурков российских солдат поднимают флаг у деревни. Через несколько минут мы их уничтожаем, — выступил с заявлением по этому поводу Алексей Будилов, офицер боевой бригады. Поделиться

Он также подчеркнул, что враг намеренно жертвует штурмовыми отрядами, поскольку хочет имитировать прорыв на фронте.

Они понесли колоссальные потери в живой силе, чтобы достичь мимолетной видимости успеха, — подчеркнул Будилов. Поделиться

Что важно понимать, россияне сначала бросают на штурм танк в клетке, за ним — бронетехнику и грузовики с пехотой.