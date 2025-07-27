Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в 2025 году российский диктатор Владимир Путин впервые полностью упразднил парад ко дню военно-морского флота РФ. Скорее всего, к этому привели ежедневные мощные атаки Украины на военные объекты врага.

Путин испугался украинского гнева

Как утверждает спикер Кремля Дмитрий Песков, главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге решили отменить из соображений безопасности.

Несмотря на это, 27 июля диктатор Путин прилетел на свою родину, поздравил моряков и выслушал доклады командующих ВМФ.

Британские разведчики обращают внимание на то, что в 2017-2024 годах на День ВМФ в Санкт-Петербурге проходил главный военно-морской парад.

В его пределах проходил обзор военных кораблей, некоторые из них приплывали из других регионов России, чтобы присутствовать на нем.

Кроме того, известно, что празднование посещали корабли и представители других стран.

Главный военно-морской парад был уменьшен в масштабах в 2024 году, но это первый раз, когда он был отменен с момента его основания в 2017 году. Скорее всего, состоятся небольшие церемонии, а День ВМФ остается российским национальным праздником. Поделиться

Что важно понимать, в течение ночи 27 июля страну-агрессорку Россию атаковали сотни ударных дронов.