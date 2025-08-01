Путин лживо похвастался серийным "Орешником" и "освобождением" Часового Яра
Категория
Мир
Дата публикации

Путин лживо похвастался серийным "Орешником" и "освобождением" Часового Яра

Путин
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Источник:  online.ua

Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко нелегитимный президент России Путин похвастался серийным производством баллистической ракеты "Орешник" и якобы взятием армией РФ Временного Яра.

Главные тезисы

  • Путин лжет, утверждая про серийное производство ракеты “Орешник” и “освобождении” Часового Яра.
  • Обещания направления ракет в Беларусь могут быть пустыми обещаниями для подчеркивания геополитических амбиций.

Путин хвастается призрачным "Орешником" и "освобождением" Часового Яра

Так, кремлевский диктатор заявил, что в России якобы сделан первый серийный "Орешник", уже поступивший в армию РФ.

Также Путин настаивает на том, что Россия захватила Времен Яр на Донбассе. Хотя в ВСУ отрицают эти заявления.

Информация об увольнении Временного Яра полностью соответствует действительности, ВС РФ его уволили еще несколько дней назад. Войска РФ наступают по всей линии боевого столкновения. Среди российских бойцов нет никакой бесполезной потери, — грезит Путин.

Путин нагло обвинил руководство Украины в некомпетентности: якобы оно "не слишком информировано о событиях на фронте, поскольку отрицает взятие ВС РФ Временного Яра".

Еще кремлевский "мечтатель" пообещал направить баллистические ракеты "Орешник" в Беларусь до конца 2025 года, сейчас якобы выбирается место размещения.

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