Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко нелегитимный президент России Путин похвастался серийным производством баллистической ракеты "Орешник" и якобы взятием армией РФ Временного Яра.
Главные тезисы
- Путин лжет, утверждая про серийное производство ракеты “Орешник” и “освобождении” Часового Яра.
- Обещания направления ракет в Беларусь могут быть пустыми обещаниями для подчеркивания геополитических амбиций.
Путин хвастается призрачным "Орешником" и "освобождением" Часового Яра
Так, кремлевский диктатор заявил, что в России якобы сделан первый серийный "Орешник", уже поступивший в армию РФ.
Также Путин настаивает на том, что Россия захватила Времен Яр на Донбассе. Хотя в ВСУ отрицают эти заявления.
Путин нагло обвинил руководство Украины в некомпетентности: якобы оно "не слишком информировано о событиях на фронте, поскольку отрицает взятие ВС РФ Временного Яра".
Еще кремлевский "мечтатель" пообещал направить баллистические ракеты "Орешник" в Беларусь до конца 2025 года, сейчас якобы выбирается место размещения.
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