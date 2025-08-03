Трамп смог обыграть Путина всего лишь одним театральным трюком

Американский лидер Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки поближе к России, реагируя на угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Таким образом, он загнал в угол российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Путин опасается жестко ответить на новый маневр Трампа.
- Президент США ужесточает давление на Кремль, чтобы помочь Украине с завершением войны.
Трамп не испугался угроз Кремля
Ни для кого не секрет, что Медведев недавно пригрозил ядерным ударом по США после того, как американский лидер выдвинул Кремлю ультиматум по завершению войны против Украины.
Однако такие громкие заявления не испугали Трампа, который отправил поближе к России атомные субмарины.
Таким образом, он очень быстро и просто разоблачил "ядерный блеф" российского диктатора Владимира Путина и его приспешников.
Журналисты обращают внимание на то, что, несмотря на неожиданное и жесткое решение Трампа, Кремль воздерживается от официального ответа, хотя всегда любит прибегать к браваде.
По убеждению аналитиков, тишина в Кремле — дипломатическая игра со стороны Путина, который на самом деле боится эскалации.
Они также озвучили предположение, что ключевой целью маневра США является давление на российского диктатора, чтобы вынудить его завершить войну против Украины.
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