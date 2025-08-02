США готовятся к санкционной войне с Китаем ради Украины

Сенат США представили двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Китая. Он станет мощным ударом по Пекину за его роль в поддержке России в войне против Украины. Инициаторами документа выступили сенаторы Джин Шахин (демократ) и Джон Корнин (республиканец).

США поквитаются с Китаем за помощь РФ

Как удалось узнать журналистам, речь идет о санкциях против китайских организаций, банков и руководителей, прямо или косвенно способствовавших поставке оборудования и компонентов для российского вооружения.

С заявлением по этому поводу выступила сама сенатор-демократ Джин Шахин:

Чтобы привести Путина за стол переговоров, Соединенные Штаты должны действовать против китайских компаний, способствующих агрессии, — подчеркнула она. Поделиться

По убеждению Джона Корнина, этот законопроект дает Дональду Трампу еще больше рычагов для завершения войны.

Несмотря на то, что у этой инициативы пока есть небольшие шансы на быстрое принятие, она демонстрирует, что США не будут ждать вечно уступок со стороны Кремля.

Ни для кого не секрет, что ранее идею с санкциями продвигали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, желающие ввести 500-процентные тарифы на импорт из стран, покупающих российский уран и газ.