США готовятся к санкционной войне с Китаем ради Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

США готовятся к санкционной войне с Китаем ради Украины

США поквитаются с Китаем за помощь РФ
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Источник:  The Washington Post

Сенат США представили двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Китая. Он станет мощным ударом по Пекину за его роль в поддержке России в войне против Украины. Инициаторами документа выступили сенаторы Джин Шахин (демократ) и Джон Корнин (республиканец).

Главные тезисы

  • США демонстрируют, что не будут ждать вечных шагов к миру со стороны Москвы.
  • Китай скоро ощутит последствия своего сотрудничества с Россией.

США поквитаются с Китаем за помощь РФ

Как удалось узнать журналистам, речь идет о санкциях против китайских организаций, банков и руководителей, прямо или косвенно способствовавших поставке оборудования и компонентов для российского вооружения.

С заявлением по этому поводу выступила сама сенатор-демократ Джин Шахин:

Чтобы привести Путина за стол переговоров, Соединенные Штаты должны действовать против китайских компаний, способствующих агрессии, — подчеркнула она.

По убеждению Джона Корнина, этот законопроект дает Дональду Трампу еще больше рычагов для завершения войны.

Несмотря на то, что у этой инициативы пока есть небольшие шансы на быстрое принятие, она демонстрирует, что США не будут ждать вечно уступок со стороны Кремля.

Ни для кого не секрет, что ранее идею с санкциями продвигали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, желающие ввести 500-процентные тарифы на импорт из стран, покупающих российский уран и газ.

Мы не хотим препятствовать суверенитету Китая. Но если они готовы платить 100-процентные тарифы, то пусть платят, — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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