США готовятся к санкционной войне с Китаем ради Украины

Сенат США представили двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Китая. Он станет мощным ударом по Пекину за его роль в поддержке России в войне против Украины. Инициаторами документа выступили сенаторы Джин Шахин (демократ) и Джон Корнин (республиканец).
Главные тезисы
- США демонстрируют, что не будут ждать вечных шагов к миру со стороны Москвы.
- Китай скоро ощутит последствия своего сотрудничества с Россией.
США поквитаются с Китаем за помощь РФ
Как удалось узнать журналистам, речь идет о санкциях против китайских организаций, банков и руководителей, прямо или косвенно способствовавших поставке оборудования и компонентов для российского вооружения.
С заявлением по этому поводу выступила сама сенатор-демократ Джин Шахин:
По убеждению Джона Корнина, этот законопроект дает Дональду Трампу еще больше рычагов для завершения войны.
Несмотря на то, что у этой инициативы пока есть небольшие шансы на быстрое принятие, она демонстрирует, что США не будут ждать вечно уступок со стороны Кремля.
Ни для кого не секрет, что ранее идею с санкциями продвигали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, желающие ввести 500-процентные тарифы на импорт из стран, покупающих российский уран и газ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-