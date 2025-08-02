"Неприятно это говорить". Буданов раскрыл правду о системе власти Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Неприятно это говорить". Буданов раскрыл правду о системе власти Путина

Буданов оценил ситуацию в России
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Источник:  online.ua

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил, что система власти российского диктатора Владимира Путина достаточно сильная, поэтому будет существовать и функционировать даже после его ухода.

Главные тезисы

  • Система власти в России сильно отличается от украинской.
  • Она останется крепкой и стрессоустойчивой даже после смерти Путина.

Буданов оценил ситуацию в России

Шеф украинской разведки не согласен с тем, что приход на похороны высокопоставленных деятелей в России разных чиновников высокого ранга свидетельствуют о том, что это признак неустойчивости системы.

Он обращает внимание на то, что РФ по своему устройству очень сильно отличается от Украины.

Журналистка Наталья Мосейчук поинтересовалась, не указывает ли это на разъединение, трещины у власти России, Буданов ответил:

Нет, к сожалению... Мне неприятно это говорить, а всем, наверное, будет неприятно слышать: их система достаточно сильная и стрессоустойчивая.

В уточнение, так ли она крепкая, как и здоровье Путина, Буданов подчеркнул:

Нет, здоровье хуже его системы. Но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они построили систему так, что все последующие, последующий преемник будет по меньшей мере находиться в той же парадигме.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

На вопрос об операции "Преемник" и ее актуальности, шеф украинской разведки, что Кремль уже подготовился к ней.

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