Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что для прекращения огня нужны по меньшей мере три стороны – Украина, Россия и США.

Буданов сделал заявление о возможности прекращения огня в войне РФ против Украины

Прекращение огня в Украине должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

Реально ли это сделать — да. Сложно — нет. Для этого нужны, по меньшей мере, три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этой позиции. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Также он отметил, что Россия не сможет до конца этого года полностью захватить Донецкую область.

Кроме того, Буданов сообщил, что российские войска "имеют политическую цель заявить о том, что они вошли" в Днепропетровскую область. При этом они пытаются создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров. Поделиться

Буданов утверждает, что позиция американского президента Дональда Трампа в отношении Украины последовательна и его не следует судить по характеристикам из медиа.

Позиция Трампа последовательна, его не следует судить по характеристикам СМИ. Как руководитель специальной службы я знаю больше вещей.

Он подчеркнул, что помощь Вашингтона Киеву продолжится в ближайшее время, и также Штаты могут предоставить дополнительные системы ПВО.