Война РФ против Украины. Буданов сделал заявление о возможности прекращения огня

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что для прекращения огня нужны по меньшей мере три стороны – Украина, Россия и США.
Главные тезисы
- Для прекращения войны России против Украины Буданов считает необходимым участие Украины, России и США.
- Прекращение огня в Украине должно быть достигнуто как можно скорее и до конца года, и Буданов уверен в возможности достижения этой позиции.
Буданов сделал заявление о возможности прекращения огня в войне РФ против Украины
Прекращение огня в Украине должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
Также он отметил, что Россия не сможет до конца этого года полностью захватить Донецкую область.
Буданов утверждает, что позиция американского президента Дональда Трампа в отношении Украины последовательна и его не следует судить по характеристикам из медиа.
Позиция Трампа последовательна, его не следует судить по характеристикам СМИ. Как руководитель специальной службы я знаю больше вещей.
Он подчеркнул, что помощь Вашингтона Киеву продолжится в ближайшее время, и также Штаты могут предоставить дополнительные системы ПВО.
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