Буданов передал Зеленскому данные о планах России
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов передал Зеленскому данные о планах России

Владимир Зеленский
О чем Буданов рассказал Зеленскому
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22 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. По словам президента, он узнал немало подробностей о ситуации в России и в российском оборонном комплексе.

Главные тезисы

  • Президент получил планы военных операций России на территории Европы.
  • Зафиксирован ущерб в российской экономической системе вследствие санкций и других видов давления.

О чем Буданов рассказал Зеленскому

Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также существенного снижения российского потенциала агрессий. Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского управления.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, от Кирилла Буданова он получил доказательства того, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы.

Кроме того, указано, что удалось зафиксировать очень ощутимый ущерб, который наносят санкции российской экономической системе.

Владимир Зеленский отмечает, что именно это подтверждает верность нашего курса по принуждению России к окончанию войны из-за усиления санкционного и иного давления.

Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения для защиты вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Благодарю всех в мире, кто помогает нам защищать жизнь, — подытожил украинский лидер.

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