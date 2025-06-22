Буданов передал Зеленскому данные о планах России

22 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. По словам президента, он узнал немало подробностей о ситуации в России и в российском оборонном комплексе.
Главные тезисы
- Президент получил планы военных операций России на территории Европы.
- Зафиксирован ущерб в российской экономической системе вследствие санкций и других видов давления.
О чем Буданов рассказал Зеленскому
По словам главы государства, от Кирилла Буданова он получил доказательства того, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы.
Кроме того, указано, что удалось зафиксировать очень ощутимый ущерб, который наносят санкции российской экономической системе.
Владимир Зеленский отмечает, что именно это подтверждает верность нашего курса по принуждению России к окончанию войны из-за усиления санкционного и иного давления.
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