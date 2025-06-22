Буданов передал Зеленскому данные о планах России

22 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. По словам президента, он узнал немало подробностей о ситуации в России и в российском оборонном комплексе.

О чем Буданов рассказал Зеленскому

Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также существенного снижения российского потенциала агрессий. Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского управления. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, от Кирилла Буданова он получил доказательства того, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы.

Кроме того, указано, что удалось зафиксировать очень ощутимый ущерб, который наносят санкции российской экономической системе.

Владимир Зеленский отмечает, что именно это подтверждает верность нашего курса по принуждению России к окончанию войны из-за усиления санкционного и иного давления.