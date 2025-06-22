Буданов передав Зеленському дані щодо планів Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов передав Зеленському дані щодо планів Росії

Володимир Зеленський
Про що Буданов розповів Зеленському
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22 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. За словами президента, він дізнався чимало подробиць щодо ситуації в Росії та у російському оборонному комплексі.

Головні тези:

  • Президент отримав плани військових операцій Росії на території Європи.
  • Зафіксовані збитки в російській економічній системі внаслідок санкцій та інших видів тиску.

Про що Буданов розповів Зеленському

Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій. Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, від Кирила Буданова він отримав докази, що Росія готує нові військові операції на території Європи.

Окрім того, вказано, що вдалося зафіксувати дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі.

Володимир Зеленський наголошує, що саме це підтверджує вірність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску.

Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя, — підсумував український лідер.

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