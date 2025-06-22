Буданов передав Зеленському дані щодо планів Росії

22 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. За словами президента, він дізнався чимало подробиць щодо ситуації в Росії та у російському оборонному комплексі.

Про що Буданов розповів Зеленському

Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій. Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, від Кирила Буданова він отримав докази, що Росія готує нові військові операції на території Європи.

Окрім того, вказано, що вдалося зафіксувати дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі.

Володимир Зеленський наголошує, що саме це підтверджує вірність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску.