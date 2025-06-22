Буданов передав Зеленському дані щодо планів Росії

22 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. За словами президента, він дізнався чимало подробиць щодо ситуації в Росії та у російському оборонному комплексі.
Головні тези:
- Президент отримав плани військових операцій Росії на території Європи.
- Зафіксовані збитки в російській економічній системі внаслідок санкцій та інших видів тиску.
Про що Буданов розповів Зеленському
За словами глави держави, від Кирила Буданова він отримав докази, що Росія готує нові військові операції на території Європи.
Окрім того, вказано, що вдалося зафіксувати дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі.
Володимир Зеленський наголошує, що саме це підтверджує вірність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску.
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